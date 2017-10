I risultati di questa prima parte di campionato hanno portato alle stelle l'entusiasmo dei fan nerazzurri. Contro il Toro probabile il tutto esaurito.

0 condivisioni 0 stelle

43 minuti fa di Alberto Casella

Così bene nelle prime 11 giornate di Serie A l'Inter non era mai riuscita ad andare nell'era dei tre punti a vittoria: 29 punti - 15 più di quella di de Boer che oggi pare lontana anni luce - frutto di 9 successi e due pareggi. Non aveva fatto meglio nemmeno nell'anno del triplete griffato Mourinho, quando la squadra di Milito, Zanetti e Julio Cesar era arrivata a quota 28, sconfitta allora dalla Sampdoria, ma saldamente in vetta alla classifica.

I tifosi ricorderanno con piacere pure i 27 punti della squadra manciniana post-calciopoli che, anche nella stagione 2006-07 era poi andata a vincere lo scudetto, mentre ricordi contrastanti evocheranno quelle di Simoni e di Stramaccioni che, rispettivamente nel 1997/98 e nel 2012/13, pur partendo da 27 punti nelle prime 11 giornate, finirono per inciampare in altri, diversi ostacoli.

Il gioco non sarà sempre brillante, soprattutto contro le piccole, ma quando i nerazzurri riescono a occupare gli spazi, spesso per gli avversari sono dolori. Ne sanno qualcosa Fiorentina, Roma, Milan e Sampdoria, sovrastate a tratti - mai, va detto, per tutta la partita - e uscite sconfitte dagli scontri diretti. E poi la difesa, con l'innesto di Skriniar, sembra aver trovato una solidità che mancava dai tempi di Samuel.

150 Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Milan - Serie A 2017/2018-foto-151

Chiudi 1 di 150

Serie A, Inter: previsti oltre 70mila tifosi per il match contro il Torino

Spalletti - il quale non era arrivato proprio fra gli osanna della tifoseria che gli avrebbe preferito Simeone e forse persino l'ex nemico Conte - ha dato all'Inter soprattutto un'anima e una concretezza che non si vedeva da parecchio tempo. Poi ha trattenuto Perisic, ha resuscitato giocatori che sembravano rassegnati ai fischi del pubblico, come Nagatomo, Candreva e in parte Miranda, e ha chiarito sul campo perché in sede di calciomercato ha voluto a tutti i costi uno come Vecino.

Perisic, uno dei fattori dell'Inter di Spalletti

Se poi a volte arriva anche qualche giocata di fino, vedi derby e primo tempo contro la Samp, i tifosi non sanno più che altro chiedere. Nessuno pronuncia la parola scudetto, più per concretezza meneghina che per scaramanzia, ma l'entusiasmo dei fan è ormai alle stelle, tanto che a cinque giorni dal match casalingo di Serie A contro il Torino, in programma domenica prossima alle 12.30, a San Siro sono già annunciati più di 70mila tifosi, fra abbonamenti e biglietti venduti.

Mauro Icardi, capitano e goleador

Una formazione da mandare a memoria

Una bella responsabilità per questa Inter che pure, secondo Spalletti, deve ancora crescere. Una crescita che il tecnico toscano, non avendo altri impegni oltre alla Serie A, sembra sempre più intenzionato ad affidare alla stessa formazione. Una formazione che i tifosi cominciano a mandare a memoria, proprio come erano abituati a fare tanti anni fa.