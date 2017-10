Tra gli identificati, due risultano tifosi romanisti appartenenti al gruppo dei Fedayn.

0 condivisioni 0 stelle

3 ore fa

Notte di paura per alcuni tifosi del Chelsea che ieri sera si trovavano in un pub in via del Colosseo. Improvvisamente nel locale - racconta un testimone la cui versione è al vaglio degli inquirenti e della Digos - sono entrate diverse persone incappucciate e armate di bastoni che hanno aggredito gli inglesi presenti.

Sempre secondo la stessa testimonianza, gli aggressori indossavano sciarpe della Roma. Tra gli identificati, due risultano tifosi romanisti appartenenti al gruppo dei Fedayn.

La situazione ora è tornata alla normalità, anche se in vista del match di Champions League di questa sera la tensione resta altissima: da Londra sono infatti in arrivo 2mila inglesi.