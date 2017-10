Al suo ritorno in campo mancano sempre meno giorni, l'attesa cresce col passare delle ore. Rompersi il legamento crociato anteriore a 36 anni è un evento che scoraggerebbe anche il più ottimista degli sportivi, ma non lui, Zlatan Ibrahimovic, che con la sua dedizione al lavoro e la sua mentalità vincente ha tutti i successi della sua lunga carriera.

Lo svedese lo ha ribadito anche all'emittente britannica Sky Sports, che negli scorsi giorni ha inviato al centro sportivo del Manchester United uno che di gol in Premier League qualcosa ne capisce: Thierry Henry, leggenda dell'Arsenal e autore di ben 175 realizzazioni nel massimo campionato inglese a cavallo tra gli anni '90 e 2000.

Una lunga intervista, una chiacchierata informale e infine una breve passeggiata all'interno del centro sportivo di Carrington, dove da oramai 6 mesi Ibrahimovic prosegue la sua riabilitazione, spalleggiato e supportato giornalmente dallo staff e dai compagni di squadra.

Tra i tanti siparietti che hanno visto protagonisti Henry e Ibrahimovic, uno su tutti ha attirato l'attenzione. Il francese ha stuzzicato lo svedese facendogli notare che sul muro del centro sportivo, tra i personaggi della storia presente e passata del Manchester United, non fosse presente la sua immagine.

A tale provocazione, solo dopo una grassa risata, Ibrahimovic ha risposto:

Non preoccuparti, è perché non sanno ancora come è fatto Dio.

Thierry Henry: “Why aren’t you on the wall yet?” 🤔



Wait for Ibra's response....😂👏



🎥 - @SoccerAM pic.twitter.com/bkZM04JBM6