La squadra di Ayestaran va in vantaggio al 7' con Remy, poi Borges (doppietta) e Lucas Perez (su rigore) firmano la rimonta dei galiziani. Sesta sconfitta di fila per i canari.

3 ore fa

Las Palmas a picco, il Deportivo La Coruña rialza la testa. Questo ha detto il Monday Night dell'11a giornata di Liga. E pensare che allo stadio Gran Canaria la squadra di Ayestaran era anche passata in vantaggio con la rete di Remy al 7', vanificata però dalla doppietta di Borges (al 36' e al 54') e dal calcio di rigore (assegnato per atterramento di Cartabia da parte di Lemos) trasformato da Lucas Perez al 69' che ha fissato il risultato sul 3-1. Per il Las Palmas, terzultimo in classifica con 6 punti, si tratta della sesta sconfitta di fila in campionato. Il Depor aggancia invece Celta Vigo e Athletic Bilbao in 14esima posizione con 11 punti.

Liga, il tabellino di Las Palmas - Deportivo La Coruña 1-3

