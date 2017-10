Decide il quarto gol in campionato di Gerard Moreno: l'Espanyol ritrova così la vittoria dopo più di un mese e sale al 10° posto a quota 13 punti. Il Betis resta ottavo a 16 punti.

Riecco la vittoria. L'Espanyol rischiava di dimenticarsi come fosse fatta: mancava dal 24 settembre scorso, dal 4-1 al Deportivo de La Coruña. Contro il Betis, nel Monday Night dell'11a giornata di Liga, ci ha pensato Gerard Moreno col suo quarto gol in campionato a firmare il successo per 1-0. Un gol da bomber puro: cross di Piatti, lui controlla di petto e in una frazione di secondo calcia col mancino. I catalani salgono al 10° posto in classifica a quota 13 punti, gli andalusi restano ottavi a 16 punti e rimandano i sogni europei.

Liga, il tabellino di Espanyol - Betis 1-0

