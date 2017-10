All'Olimpico è grande festa giallorossa: El Shaarawy sblocca il match dopo 40'' e raddoppia al 36', nella ripresa Perotti cala il tris. Roma a un passo dagli ottavi.

0 condivisioni 0 stelle

10 minuti fa

Una notte che entra nella storia della Roma. All'Olimpico i giallorossi strapazzano il Chelsea campione d'Inghilterra in caricadi e fanno un grande passo verso gli ottavi di Champions League. Finisce 3-0 con protagonista assoluto Stephan El Shaarawy, autore della doppietta che indirizza la partita nel primo tempo. Nella ripresa Perotti fissa il risultato sul 3-0. Momento difficile per Antonio Conte, che avrebbe potuto subire un passivo ben più pesante. La sola nota positiva della serata è il pareggio a sorpresa dell'Atletico Madrid in casa contro il Qarabag. A due giornate dalla fine, la classifica del Gruppo C vede quindi la Roma prima a 8 punti, il Chelsea secondo a 7, l'Atletico terzo a 3 e il Qarabag ultimo a 2.

150 Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-151

Chiudi 1 di 150

Champions League, la Roma colpisce subito

Quaranta secondi. Tanto basta alla Roma per sbloccare il match. Dzeko fa una sponda involontaria per El Shaarawy che dal limite dell'area colpisce di esterno destro: è un gol capolavoro, il secondo di fila dopo quello che ha deciso il match di campionato contro il Bologna. Il Chelsea reagisce subito e rischia di pareggiare in contropiede. Hazard duetta con Fabregas e scatta in profondità, decisivo è l'intervento di Florenzi che sbilancia il belga e non gli permette di angolare il tiro. I Blues spingono, chiudono la Roma nella sua metà campo ma sul più bello si perdono.

Ancora Hazard calcia troppo centralmente dopo aver seminato il panico nell'area giallorossa, poi Morata si divora l'1-1 dopo un erroraccio di Kolarov. Il serbo rinvia addosso a Pedro, lo spagnolo davanti ad Alisson calcia alle stelle. Quando la rete ospite sembra nell'aria, la Roma raddoppia. Al 36' Nainggolan lancia lungo, Rudiger lascia scorrere un pallone su cui si avventa El Shaarawy che la tocca appena e supera Courtois per la seconda volta. Nel finale di primo tempo il Chelsea potrebbe accorciare: Alonso col destro trova i guantoni di Alisson, Bakayoko svetta su calcio d'angolo senza inquadrare la porta.

Chelsea a picco

Match vibrante, la Roma si fa subito pericolosa con Dzeko. Due volte. Prima il bosniaco trova una deviazione sporca che sfila alla sinistra di Courtois, poi lascia partire un bolide col mancino che termina sopra la traverso. Il Chelsea non c'è, l'occasione capitata a Morata è un caso isolato. Il suo diagonale non trova la porta e non spaventa i giallorossi. Che al 63' trovano il clamoroso 3-0. Fabregas sbaglia un passaggio semplicissimo, Kolarov intercetta e serve Perotti. L'argentina salta secco Pedro e calcia forte col destro beffando Courtois sul suo palo. Olimpico in delirio. Il poker non arriva solo per l'imprecisione dei giallorossi (Perotti spreca un pallone d'oro di Dzeko) e per i miracoli di Courtois. Per la Roma è una notte storica.

Classifiche gironi