Parte oggi la quarta giornata di Champions League: all'Olimpico scendono in campo Roma e Chelsea, la Juventus cerca i tre punti in casa dello Sporting Lisbona

0 condivisioni 0 stelle

19 minuti fa

Serata di Champions League e, forse, di primi verdetti. Alle 20.45 scendono in campo le prime sedici squadre per la quarta giornata e il turno potrebbe restituire già le prime qualificate agli ottavi di finale.

Occhi puntati sulle italiane, con la Roma che ospita all'Olimpico il Chelsea di Antonio Conte: i tre punti potrebbero essere determinanti per entrambe le formazioni, ma comunque non sufficienti. L'Atletico Madrid ospita il Qarabag, e per gli uomini di Simeone c'è solo un risultato utile: la vittoria.

La Juventus va in Portogallo contro lo Sporting Lisbona per replicare il successo di Torino, il Barcellona è ospite dell'Olympiakos. Nel Gruppo A il Manchester United se la vedrà all'Old Trafford contro il Benfica, il Basilea dovrà tenere a distanza di sicurezza il CSKA. Chiudono il tabellone del martedì PSG-Anderlecht e la sfida di Glascow tra Celtic e Bayern Monaco.

Champions League, risultati della quarta giornata

Ecco il quadro completo delle partite del martedì. Come detto Roma e Juventus saranno in campo contro Chelsea e Sporting Lisbona. Domani tocca al Napoli: grande sfida al San Paolo contro il Manchester City di Pep Guardiola, schiacciasassi in Premier League.