Le scelte di Pochettino e Zidane in vista del big match in programma a Wembley: Kane svolge la rifinitura in gruppo e prepara il rientro. Out l'ex della serata Bale.

31 ott 2017 di Alessandro De Dilectis

Gli occhi degli appassionati di calcio di tutto il mondo si poseranno sul manto erboso di Wembley: Tottenham e Real Madrid si sfideranno per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Sulla carta certamente la sfida più affascinante della settimana europea, crocevia fondamentale per le sorti del girone H che vede appaiate in testa le due compagini pronte a darsi battaglia a Londra alle 20:45.

È pronto ad approfittarne il Borussia Dortmund, che ospiterà al Signal Iduna Park l’APOEL Nicosia, con il quale condivide l’ultimo posto nel girone. Per i tedeschi, fermi ad un punto, l’ultima occasione per tentare di agganciare le prime della classe che sono a quota 7 punti. Ma torniamo a Wembley e scopriamo le probabili formazioni di Tottenham-Real Madrid.

Champions League, le probabili formazioni di Tottenham-Real Madrid

Il Real Madrid, vincitore delle ultime due edizioni della Champions League, arriva in Inghilterra nel momento più delicato della gestione Zidane, con la voglia matta di agguantare la vetta del girone per dare un segnale forte all’ambiente. Meno 8 dal Barcellona in campionato, complice la sconfitta con il Girona di domenica: i blanquivermells hanno vinto la prima sfida ufficiale nella loro storia contro le Merengues che non perdevano contro una debuttante in Liga da 27 anni. Così, tanto per rendere l’idea del momento che stanno vivendo Cristiano Ronaldo e compagni.

Zidane dovrà fare a meno dell’illustre ex della serata Bale. Non recupera neanche Carvajal, al suo posto sulla corsia destra della retroguardia ci sarà Nacho, con Marcelo pronto a spingere sul versante opposto. A centrocampo, nel 4-3-1-2 pensato da Zidane, i titolarissimi Modric, Casemiro e Kroos. In avanti spazio ad Isco a supporto di Benzema e Cristiano Ronaldo.

📋 Estos son los 19 convocados para el partido de Champions contra el @Spurs_ES 👇#RMUCL pic.twitter.com/tWzDTIejpQ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 31, 2017

Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Nacho, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Ronaldo. In panchina: Casilla, Achraf, Theo, Vazquez, M. Llorente, Asensio, Ceballos. Allenatore: Zinedine Zidane.

Tottenham, dubbio Harry Kane

Il grande dubbio delle probabili formazioni è incarnato da Harry Kane. L'assenza del bomber londinese - causa risento muscolare - si è dimostrata pesante, senza di lui gli Spurs hanno perso le ultime due gare: con il West Ham in Coppa di Lega e con il Manchester United nell’ultimo turno di Premier League. Kane guida insieme a Cristiano Ronaldo la classifica dei marcatori della Champions League con 5 reti all’attivo, è il vero trascinatore della squadra.

Nella rifinitura di ieri ha lavorato insieme ai compagni e Pochettino sta seriamente pensando di rilanciarlo dal 1’. Nel caso in cui non dovesse recuperare, sarà Llorente il terminale ultimo offensivo pronto a muoversi davanti a Son ed Eriksen nel 3-4-2-1 anti-Real. Alderweireld, Sanchez e Vertonghen proteggeranno la porta di Lloris. A sinistra, alla luce della assenza di Davies e delle non perfette condizioni di Rose, potrebbe toccare a Trippier, con Aurier sulla fascia destra. Dier e Winks faranno diga davanti alla difesa, mentre Dembèlè partirà dalla panchina. Non ci sarà Alli, squalificato.

🗣 Mauricio on @HKane: "It may be possible he can play tomorrow. He trained today but it is important we make the right decision." #COYS pic.twitter.com/VV9ndirCU4 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 31, 2017

Tottenham (3-4-2-1): Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Aurier, Winks, Dier, Trippier; Eriksen, Son; Kane. In panchina: Vorm, Rose, Foyth, Walker-Peters, Dembélé, Sissoko, F. Llorente. Allenatore: Mauricio Pochettino.

