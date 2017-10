Il club di Simeone tiene da tempo sotto osservazione il mediano uruguayano e avrebbe già un preaccordo con la Sampdoria sulla base di 40 milioni.

Per l'Atletico Madrid il calciomercato potrà ripartire soltanto tra un paio di mesi, quando terminerà il blocco imposto in Spagna a causa di alcune irregolarità riscontrate nel tesseramento di giovani calciatori.

Simeone scalpita. Nonostante l'estate non gli abbia portato alcun rinforzo, la sua squadra è terza nella Liga, a pari punti con i finora deludenti galacticos del Real, ma il Cholo sa bene che per reggere le pressioni di una stagione lunga e stressante, Champions League compresa, occorre immettere in rosa forze nuove.

Una di queste i Colchoneros sembrerebbero averla individuata in Lucas Torreira, il mediano uruguayano che sta mettendosi in evidenza, ogni giornata di più, nella Sampdoria che Marco Giampaolo sta pilotando con maestria in Serie A, tanto che al momento occupa il sesto posto, in piena zona coppe europee.

Calciomercato Sampdoria: Torreira verso l'Atletico Madrid per 40 milioni

L'Atletico Madrid va di fretta, Torreira - scrive Goal.com - lo vorrebbe già nel calciomercato di gennaio e per averlo è disposto a un sacrificio: le resistenze di Ferrero, infatti, sarebbero già state placate con un preaccordo di tutto rispetto che garantirebbe un ingresso di 40 milioni nelle casse blucerchiate.

Torreira festeggia con Ramirez la doppietta contro il Chievo

Considerato che il ventunenne uruguayano, reduce da una doppieta d'autore in Sampdoria-Chievo, era stato acquistato due anni fa dal Pescara per 2 milioni, si tratterebbe dell'ennesima plusvalenza da sogno per il Viperetta che, al di là degli aspetti folcloristici, si sta dimostrando uno dei presidenti più attenti e oculati della nostra Serie A.

Sostiene Torreira

Torreira è ormai uno dei punti fermi della squadra di Giampaolo che da un anno a questa parte lo ha praticamente sempre mandato in campo per tutti i 90 minuti. Ma Lucas è anche uno dei beniamini dei tifosi che stravedono per il suo atteggiamento e la sua determinazione sul terreno di gioco. Lui si schermisce e ringrazia:

Non ci sono parole per i nostri tifosi, per la forza che ci danno, soprattutto quando siamo in trasferta. Siamo contenti di come siamo partiti e speriamo di continuare così.

Torreira contro Mertens

Ferrero: da Viperetta a Re Mida

Intanto Ferrero se lo coccola e gongola, calcolatrice alla mano. In estate la bilancia della cassa doriana diceva +10 milioni: 48,90 spesi e 58,40 incassati. Ma in realtà della cessione a peso d'oro di Schick alla Roma sono per ora andati a bilancio solo i 5 milioni del prestito. Per un giocatore pagato 4 milioni l'anno scorso, ne arriveranno come minimo altri 29 entro febbraio 2020.

Schick e Skriniar con la maglia della Sampdoria nella scorsa stagione

E poi non ci sono solo Torreira e Schick. Fermandoci all'ultimo calciomercato estivo, Ferrero ha fatto cassa valorizzando Milan Skriniar - 1 milione all'Msk Zilina, 23 dall'Inter - Luis Muriel, pagato 12 e rivenduto al Siviglia per 20, e ricavando ancora poco meno di 4 milioni dalla cessione di Bruno Fernandes allo Sporting Lisbona. Da Viperetta a Re Mida.