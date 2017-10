Dopo gli affari Neymar e Mbappé della scorsa estate il Psg si prepara a una nuova sessione di calciomercato particolarmente attiva: piacciono Coutinho e Joao Mario.

un'ora fa

La sfida non è mai solo in campo. Non nel calcio moderno, dove i top club hanno a disposizioni centinaia di milioni di euro da spendere sul calciomercato. I giocatori che li valgono però non sono molti, per questo spesso poi gli obiettivi sono gli stessi. Come nel caso di Philippe Coutinho. Il brasiliano del Liverpool è uno dei più corteggiati.

Il Barcellona lo voleva prendere già nel calciomercato estivo, per sostituire Neymar, ma il Liverpool non lo ha lasciato partire. La prossima estate i catalani dovranno battere la concorrenza del Psg per riuscire effettivamente a prendere Coutinho. È lui l’obiettivo primario dei francesi.

Dopo gli affari che hanno portato al Psg Neymar e Mbappé, è evidente che la capolista della Ligue 1 difficilmente si fa sfuggire obiettivi di calciomercato che reputa particolarmente importanti come Coutinho. Per questo sia il Barcellona, sia il Liverpool, possono cominciare a preoccuparsi: anche perché il Psg starebbe già discutendo col procuratore del calciatore.

Calciomercato Psg, all in per Coutinho e Joao Mario

Ma il Psg non si limita a Coutinho. Stando a quanto svelato da Telefoot, il club francese per gennaio sarebbe pronto a presentare un’offerta all’Inter per il centrocampista portoghese Joao Mario. Sarebbe lui il giocatore ideale, dal punto di vista tecnico-tattico, per sostituire Thiago Motta, ormai in fase calante.

Il Psg non vuole però perdere fisicità in mezzo al campo e per questo starebbe preparando l’assalto a Joao Mario già a gennaio. Il centrocampista portoghese ha anche il vantaggio che potrebbe essere inserito nella lista Champions a gennaio, rinforzando il club su tutti i fronti. Ma a Milano, sponda Inter, stanno ancora aspettando l’offerta…