WRC, rally di Gran Bretagna: Ogier campione del mondo per la 5^ volta

In Australia la gara sarà un'autentica passerella per Ogier, mentre forse potremo assisteste ad una bella sfida fra Neuville e Tanak che andranno a giocarsi la piazza d'onore alle spalle del francese della M-Sport, dopo una stagione davvero tiratissima.

Hanninen voto 3.5: stava facendo molta fatica anche lui e mentre stava spingendo per risalire ha toccato dovendo così abbandonare la gara.

Ostberg S.V.: troppi problemi in un unico weekend impediscono al norvegese di far vedere il suo talento.

Al qassimi: voto 4: come sempre "passeggia" per le prove e porta sul palco d'arrivo la sua C3 wrc.

Breen voto 4.5: esce di strada durante la prima tappa, rovinando così ogni aspettativa che Citroen riponeva in lui per questo appuntamento.

Sordo voto 5.5: una gara dove ha sempre sofferto e infatti rispetta le previsioni finendo molto arretrato in classifica.

Paddon voto 6.5: sottotono per tutto l'anno, anche qui chiude lontano dai primi. In Australia sono convinto che se la giocherà.

Meeke voto 7.5: peccato per qualche piccola sbavatura, dopo la sosta forzata imposta da Citroen, il britannico sembrerebbe aver ritrovato la retta via.

Tanak voto 9: conclude il weekend rallentando nella parte finale della power stage per far vincere il campionato piloti al suo compagno di squadra. Degno scudiero e papabile pretendente al titolo 2018.

Mikkelsen voto 8.5: sulla terra ha già un gran bel feeling con la sua Hyundai e lo dimostra. In Australia potrebbe partire per vincere.

Neuville voto 9: commette delle sbavature ad inizio gara ma poi rimonta e chiude al secondo posto. Peccato aver perso il mondiale per due errori grossolani commessi ad inizio campionato.

Evans voto 10: si riprende con gli interessi quello che Neuville gli aveva tolto in Argentina e centra la sua prima vittoria assoluta nel campionato del mondo rally.

Oramai è andato in archivio il grande week end del rally delle leggende, in Galles, dove Evans ha vinto la gara ma Ogier ha conquistato il suo quinto mondiale consecutivo. E solo il francese pentacampione iridato poteva riuscire a oscurare il capolavoro di Evans e delle coperture DMack, che con una grande prestazione hanno letteralmente dominato l’intero fine settimana.

Andrea Crugnola dà i voti ai piloti dopo il Rally di Galles ha visto Sebastian Ogier lauerarsi campione del mondo per il quinto anno consecutivo.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK