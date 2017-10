Ancora uno scandalo di antisemitismo: a Dusseldorf sono stati trovati alcuni adesivi raffiguranti Anna Frank con la maglia dello Schalke. Come successo in Italia...

di Elmar Bergonzini

E ora cominciano anche all’estero. Non si placano le polemiche per lo scandalo di Anna Frank, dopo che alcuni tifosi della Lazio avevano attaccato in Curva Sud (quella che di solito ospita i tifosi giallorossi) alcune immagini che la ritraggono con la maglia della Roma, ora lo scandalo scoppia anche in Germania.

Qualche tifoso tedesco ha evidentemente preso spunto da quelli della Lazio, creando una figurina di Anna Frank con la maglia dello Schalke e appiccicandola in giro per Dusseldorf. A meno di un mese dal derby che il club di Gelsenkirchen disputerà contro il Borussia Dortmund in Bundesliga, la questione è stata presa molto sul serio.

Nella regione della Ruhr sono infatti diverse le squadre che hanno storia e tradizione: dal Borussia Dortmund allo Schalke, fino a Bayer Leverkusen, Colonia, Borussia Moenchengladbach e lo stesso Dusseldorf la rivalità è particolarmente accesa. Per questo non si è nuovi a problemi fra le varie tifoserie.

La figurina di Anna Frank

La polizia sta indagando. Ancora non ci sono piste concrete da seguire. Quel che è certo è che diverse decine di figurine sono state attaccate per Dusseldorf e che un ultrà del Borussia Dortmund, note alle forze dell’ordine perché di estrema destra, ha pubblicato divertito la foto sui social. Per questo le forze dell’ordine hanno il sospetto possa essere coinvolto nella faccenda. La portata mediatica di quanto successo durante Lazio-Cagliari ha dunque ispirato anche alcuni ultrà tedeschi. E ora, con le offese a uno dei simboli dell’ebraismo, una bambina morta in un campo di concentramento, cominciano anche all’estero…