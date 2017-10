Simpatico video realizzato dal club pairigino in cui i giocatori sono vittime di uno scherzo.

11 ore fa

La notte di Halloween si avvicina e il Paris Saint-Germain lo ha ricordato ai suoi giocatori. Il club ha realizzato un video in cui i giocatori augurano una felice festa di Ognissanti ai tifosi. Ma tutti i componenti della squadra hanno avuto a che fare con uno scherzo organizzato proprio dalla società. Verratti e Mbappé sono letteralmente saltati in aria dalla paura, Di Maria e Pastore non hanno battuto ciglio.