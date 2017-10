Vincono Palermo, Parma, Bari e Salernitana, KO l'Empoli, male il Pescara contro il Brescia.

Nell'ultima giornata di Liga, risultati che tra sabato e domenica hanno visto due vittorie esterne, quella del Barcellona a Bilbao (2-0 per i blaugrana) e quella del Valencia in casa dell'Alaves (2-0, in gol ancora Zaza). C'è stato però un risultato clamoroso, ed è la vittoria del Girona sul Real Madrid: 2-1 in rimonta sui campioni di Spagna, d'Europa, del mondo.

Le cose non sono andate benissimo neanche all'Atletico, che non va oltre l'1-1 con il Villarreal, mentre il Siviglia supera il Leganes 2-1.

Vince 2-1 il Malaga sul Celta Vigo, stesso risultato tra Getafe e Real Sociedad. Pareggio con gol tra Eibar e Levante: 2-2 il risultato finale.

La dodicesima giornata di Liga si conclude con due posticipi: alle 21 in programma Espanyol-Betis e Las Palmas-Deportivo La Coruna.

Nella classifica di Liga resta invariata la distanza tra Barcellona (28) e Valencia (24), mentre si allontana il Real Madrid (20), raggiunto al terzo posto dall'Atletico (20). Risale la china il Siviglia che supera il Villarreal e si issa al quarto posto. In coda, primo successo per il Malaga che lascia l'ultimo posto della graduatoria all'Alaves, solo soletto in ventesima posizione con appena tre punti dopo 10 giornate.

Barcellona contro Siviglia: è questa la partita che sabato 4 novembre farà da attrazione principale al prossimo turno di Liga (diretta su FOX Sports alle 20.45). L'11^ giornata sarà aperta dall'anticipo del venerdì tra Betis e Getafe, a chiudere, domenica 5 novembre alle 20.45, Real Madrid-Las Palmas (diretta su FOX Sports). Il Valencia di Zaza, secondo in classifica, ospita il Leganes, l'Atletico Madrid è ospite del Deportivo La Coruna.