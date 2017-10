Dal "Tornado" di Cristiano Ronaldo al "Sombrero Flick" di Okocha: ecco come realizzarle tutte.

4 ore fa di Marco Ercole

Avete davanti a voi la vostra copia di FIFA 18? Visto che avete aperto questo articolo immaginiamo che la risposta sia "sì" (nel caso fosse "no", siete comunque sempre in tempo per rimediare) e che allo stesso modo siate molto interessati a realizzare quei tricks che, ahimé, finora siete riusciti a vedere solo dai vostri avversari o nelle pubblicità del videogame targato EA Sports che troviamo praticamente ovunque nell'ultimo periodo.

Bene, se davvero rispondete al profilo che abbiamo descritto, allora siete nel posto giusto, perché qui di seguito potrete trovare le indicazioni per tentare di impreziosire le vostre prestazioni a FIFA 18 con qualche numero d'alta classe, qualcosa in grado di lasciare a bocca aperto il vostro avversario di turno.

Tutti abbiamo sognato di eseguire in partita "El Tornado" che ci mostra Cristiano Ronaldo nello spot, così come molti hanno sognato di agganciare il pallone con il tacco così come fa Neymar. Fino ad oggi sono stati solo dei sogni nel cassetto, ma è arrivato il momento di farli diventare realtà. Armatevi dunque di consolle, joypad e tanta pazienza. Si parte con i tutorial delle 7 skill moves che un videogiocatore di FIFA 18 deve assolutamente padroneggiare.

FIFA 18, 7 skill moves da imparare

The Cruyff Turn

Xbox: tenere premuto B e A, poi muovere la levetta analogica destra nella posizione opposta rispetto a quella verso cui è rivolto il giocatore

Ps4: tenere premuto cerchio e X, poi muovere la levetta analogica destra nella posizione opposta rispetto a quella verso cui è rivolto il giocatore

Sombrero Flick

Xbox e Ps4: mentre si sta correndo, muovere la levetta analogica destra nella direzione verso la quale il giocatore è rivolto.

El Tornado

Xbox: Tenere premuto il tasto LB, poi muovere la levetta analogica destra verso l'alto e poi a sinistra o a destra.

Ps4: Tenere premuto il tasto L1, poi muovere la levetta analogica destra verso l'alto e poi a sinistra o a destra.

No Touch Dribbling

Xbox: tenere premuto RB e muovere la levetta analogica sinistra per eseguire le finte.

Ps4: tenere premuto R1 e muovere la levetta analogica sinistra per eseguire le finte.

The Bridge

Xbox: tenere premuto RT e muovere la levetta analogica destra in direzione degli avversari.

Ps4: tenere premuto R2 e muovere la levetta analogica destra in direzione degli avversari.

One Foot Spin

Xbox e Ps4: muovere la levetta analogica destra all'indietro e poi a destra o sinistra, a seconda della direzione che si vuole prendere.

Hell Control

In questo caso non servono indicazioni: calciatori come Neymar, Marcelo o Ronaldinho possono controllare il pallone in questo modo automaticamente. Non resta che passargli il pallone e aspettare che delizino la platea...