Nel quarto turno dei gironi si possono decidere le prime qualificate alla fase successiva: c'è la sfida tra Napoli e Manchester City.

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Marco Ercole

Sarà una quarta giornata di Champions League da brividi. Perdonate la banalità, questo attacco era d'obbligo per un turno che si svilupperà proprio a cavallo della notte di Halloween, tra la prima tranche di martedì 31 ottobre e la seconda di mercoledì 1 novembre.

A prescindere dalla curiosa collocazione temporale di queste partite, però, sarà effettivamente da brividi anche perché al triplice fischio potrebbero esserci i primi verdetti.

Ci sarà chi sarà già matematicamente qualificato ai sedicesimi di Champions League e potrà dunque gestire un po' di più le energie nelle ultime due giornate del girone, chi invece potrà dire addio ai sogni di gloria e forse pure a quelli di trovare almeno un posto da retrocessa in Europa League.

Champions League, le classifiche dei gironi

Il martedì ci sono Juventus e Roma

La serata di coppa del martedì vedrà in scena subito due italiane: la Juventus giocherà in Portogallo contro lo Sporting per tentare di mettere un'ipoteca sulla qualificazione al prossimo turno e rimanere nella scia del Barcellona nella classifica del gruppo D, attualmente a punteggio pieno e impegnato in Grecia contro l'Olympiakos.

All'Olimpico invece la Roma ospita il Chelsea di Conte per provare a superarlo e prendersi la vetta del girone C, facendo però attenzione a eventuali passi falsi: una sconfitta, infatti, permetterebbe all'Atletico Madrid (che gioca in casa con il Qarabag) di agganciare i giallorossi a quota 5 al secondo posto.

Completano il programma del martedì di Champions League (tutte le gare si giocheranno alle 20.45), infine, i gironi A e B: sia il Manchester United che il Paris Saint-Germain hanno l'occasione di chiudere il discorso qualificazione in casa, rispettivamente contro Benfica e Anderlecht. Negli stessi raggruppamenti, il Basilea ospita il CSKA Mosca, mentre il Bayern Monaco andrà a fare visita al Celtic.

150 Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Roma - Champions League 2017/2018-foto-151

Chiudi 1 di 150

Guardiola a Napoli mercoledì sera

Gli altri quattro gironi scenderanno in campo il giorno successivo: spicca ovviamente il big match del gruppo F, la sfida al San Paolo tra il Napoli di Sarri e il Manchester City di Guardiola. I partenopei hanno bisogno di una vittoria per non rischiare di ridurre drasticamente le chance di qualificazione ai sedicesimi, anche perché lo Shakhtar gioca in casa con il Feyenoord.

Il girone G prevede l'unico match che non si disputerà alle 20.45, cioè quello delle 18 in Turchia, tra il sorprendente Besiktas, primo a punteggio pieno, e il Monaco, attuale fanalino di coda con un solo punto: Porto e Lipsia si affronteranno così sapendo già il risultato dei loro avversari del raggruppamento.

Altro grande match della serata sarà quello tra Tottenham e Real Madrid, le due capoliste a 7 punti del gruppo H: il loro secondo scontro diretto sarà l'ultima opportunità da sfruttare per il Borussia Dortmund, che in casa contro l'APOEL Nicosia proverà a salire da uno a quattro punti in classifica. Il programma si chiude con il girone H, al momento uno dei più equilibrati: il Liverpool (5) se la vedrà in casa con il Maribor (1), mentre il Siviglia (4) ospiterà lo Spartak Mosca (5).

150 Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Napoli - Champions League 2017/2018-foto-151

Chiudi 1 di 150

Il programma completo del quarto turno