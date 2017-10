Serie A, risultati dell'11^ giornata

Higuain da record: con la doppietta al Milan sono 101 gol in Serie A

La dodicesima giornata di Serie A si apre con la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Crotone, sabato 4 novembre alle 18. Nell'appuntamento serale, va in scena il derby della Lanterna : alle 20.45 a Marassi scenderanno in campo Genoa e Sampdoria. Il lunch match della domenica (ore 12.30) vedrà contrapposti Inter e Torino, alle 15 è la volta di Juventus-Benevento , Lazio-Udinese , Fiorentina-Roma , Cagliari-Verona, Chievo-Napoli . Dopo l'indigestione pomeridiano, alle 18 c'è Atalanta-Spal. Chiude il turno la sfida del Mapei Stadium: il Sassuolo ospita il Milan .

Dopo il ricco antipasto del sabato. che ha visto le vittorie di Juventus e Roma su Milan e Bologna prosegue il programma dell'undicesima giornata di Serie A, risultati per nulla scontati, anche su sulla carta sembra proibitiva la sfida del Benevento che alle 12.30 ospita la Lazio , così come quella che alle 15 attende il Sassuolo al San Paolo contro il Napoli . Il Crotone ospita la Fiorentina, la Sampdoria attende il Chievo. Chiudono il gruppo delle partite del pomeriggio Udinese-Atalanta e Spal-Genoa. Il posticipo serale, ore 20.45 è Torino-Cagliari.

