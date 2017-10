L'Inter di Spalletti deve tenere il passo di Napoli, Juventus e Lazio, per continuare a rimanere da sola al secondo posto in Serie A. Di fronte c'è il Verona.

58 minuti fa di Davide Ferranti

L'ultimo match dell'undicesima giornata di Serie A si terrà al Bentegodi, dove scenderanno in campo due formazioni con stati d'animo totalmente differenti. Sarà Hellas Verona-Inter, con i padroni di casa che vengono da una brutta sconfitta casalinga contro la Fiorentina e non vincono in campionato dal 16 ottobre (1-0 contro il Benevento).

L'Inter arriva invece da una serie di risultati positivi che fanno sognare i tifosi nerazzurri, al secondo posto in campionato almeno fino a poche ore fa. Le altre big della Serie A infatti continuano a macinare punti e al momento hanno scavalcato in classifica la squadra di Spalletti. L'Inter con una vittoria può tornare però ad occupare la seconda casella alle spalle del Napoli e non dovrà quindi commettere passi falsi in una trasferta comunque insidiosa.

La differenza tra le due squadre è netta, ma i nerazzurri non devono sottovalutare una squadra che vuole uscire dal buio e rialzare la testa di fronte al pubblico gialloblù. Un segnale importante arriva dalle probabili formazioni dei due allenatori, entrambi in campo con le migliori scelte possibili. Nonostante la stanchezza e la rosa corta Spalletti non concede riposo ai suoi elementi più forti, che andranno in campo per ottenere il massimo da questa sfida.

Le parole di Spalletti e Pecchia in conferenza stampa

Gli allenatori hanno parlato in conferenza stampa e, seppur in modi differenti, hanno lanciato un messaggio comune in vista di Hellas Verona-Inter: concentrazione massima. In particolare Fabio Pecchia ha richiamato l'attenzione sulla fase difensiva, che nelle ultime gare ha fatto molti giri a vuoto.

Noi vogliamo proporre un calcio propositivo ma è chiaro che alcuni errori vanno limitati. Mi aspetto una reazione diversa dopo i tanti gol subiti. Fa rabbia subire, ma per fare risultato dobbiamo aumentare anche la casella dei gol fatti.

Dall'altra parte Spalletti sa quanto sia importante vincere questo tipo di partite, i match che ti permettono di rimanere in alto in classifica. L'ex allenatore della Roma non abbassa la guardia di fronte alla penultima squadra del campionato e mantiene la concentrazione altissima.

Dobbiamo rimanere nel gruppo di testa, è qui che viene il difficile. Non possiamo assolutamente crearci certezze e con queste squadre non possiamo distrarci. All’inizio dovevamo fare tanta strada, dovevamo ritornare lì dove l’Inter è giusto che stesse: tra le squadre forti.

L'allenatore nerazzurro ha parlato anche di Brozovic, rientrato dall'infortunio di qualche settimana fa e pedina importante per una squadra che non ha molti ricambi tra centrocampo e trequarti. Ha poi ribadito la centralità di Vecino nel progetto interista, un giocatore dal dinamismo unico, che finora ha inciso fortemente sul percorso di crescita dell'Inter.

Brozovic è recuperato, così come Vecino che ha fatto qualche allenamento differenziato ma che ora è a disposizione. Matias è un giocatore molto importante, con caratteristiche che fanno comodo. Doveva solo sciogliersi in questa nuova situazione, ora è parte integrante della squadra. Ha una forza mentale importante, quando gioca dà sempre il risultato che deve dare.

Vecino è di fatto una delle certezze nelle probabili formazioni di questa sfida, mentre Brozovic forse dovrà attendere la prossima giornata per tornare in campo dal primo minuto.

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Inter

HELLAS VERONA (4-3-3): Nicolas; Heurtaux, Caracciolo, Souprayen, Fares; Romulo, Zuculini, Bessa; Verde, Pazzini, Cerci. Allenatore: Pecchia

INTER(4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Vecino; Candreva, Broja Valero, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

Anteprima e probabili formazioni, è tutto pronto per il match del Bentegodi. In campo quindi Hellas Verona-Inter, nel monday night di Serie A. Appuntamento alle 20:45.