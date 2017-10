Doppietta Ducati a Sepang con il Dovi che precede Lorenzo, ottimo scudiero. Zarco chiude terzo, Marquez fuori dal podio: ora sono 21 i punti di vantaggio a una gara del termine.

562 condivisioni 5 stelle

3 ore fa di Daniele Rocca

Un cuore grande così. Rosso come la sua Ducati. Andrea Dovizioso vince a Sepang e tiene aperto il discorso mondiale. Merito della sesta vittoria in stagione - eguagliato Marquez - e con lo spagnolo che si deve accontentare del quarto posto. Adesso sono 21 i punti di distacco tra i primi due. Rimane il rammarico per il flop di Phillip Island. Ma la certezza è una: servirà la gara di Valencia per eleggere il campione del mondo 2017.

Applausi anche per gli 'alleati' di Dovizioso. Quello che ti aspetti si chiama Jorge Lorenzo, autore di una gara straordinaria, in testa per quasi tutto il tempo. Quello che non ti aspetti invece è Johann Zarco, partito dalla seconda casella e bravo a tenere dietro Marc Marquez. Solo settima posizione per Valentino Rossi, che chiude alle spalle di Pedrosa (quinto) e Petrucci (sesto).

He knew what he needed to do, so he did.



The championship is going right down to the wire in Valencia!#MotoGP 🙌👏 pic.twitter.com/JeCB3JcrHi — MotoGP™🇲🇾🏁 (@MotoGP) October 29, 2017

MotoGP: la cronaca della gara

Partenza fulminea di Zarco che si prende la prima posizione fin dalle prime curve, da dietro arriva Marquez che lotta con Lorenzo per la seconda posizione. La spunta lo spagnolo della Ducati, dietro battaglia tra Dovizioso e Pedrosa.

Va via il primo giro con il Dovi che marca stretto Marquez, entrambi alle spalle di Zarco e Lorenzo. Solo undicesimo Valentino Rossi, dietro a Baz e Iannone.

Zarco leads in Sepang!



Marquez has charged through to third with Dovizioso in hot pursuit! 👀#MalaysianGP pic.twitter.com/h6eA1MvEW8 — MotoGP™🇲🇾🏁 (@MotoGP) October 29, 2017

Giro veloce per Marquez che si mette all'inseguimento di Jorge. Tempo fotocopia per Andrea Dovizioso, che lotterà fino in fondo per complicare la vita allo spagnolo della Honda.

Prime cinque posizioni cristallizzate: Zarco precede Lorenzo, Marquez e Dovizioso. Un po' più staccato Pedrosa. Alle loro spalle. Poi Rins, Baz e Smith.

That was CLOSE! 🙈



The Championship was almost over there and then for Dovizioso as he clashes with Marquez!#MalaysianGP pic.twitter.com/ub1uhwlvPq — MotoGP™🇲🇾🏁 (@MotoGP) October 29, 2017

Dopo quattro giri dal via Dovizioso rompe gli indugi, sorpasso e controsorpasso. La spunta il pilota italiano. Ma al pilota italiano serve mettere altri piloti tra sé e lo spagnolo per tenere aperto il discorso mondiale.

Prosegue la rimonta di Valentino Rossi da dietro fino all'ottava posizione. Molto lontano Vinales, addirittura 14esimo. Finiscono in terra sia Rins che Baz, la pioggia continua a cadere sul circuito di Sepang.

Big moves in the championship as Dovizioso moves through to second as his teammate Lorenzo leads the way!



It ain't over yet 😬 #MalaysianGP pic.twitter.com/UtjismsMcG — MotoGP™🇲🇾🏁 (@MotoGP) October 29, 2017

A dodici giri dall'arrivo Lorenzo porta l'attacco a Zarco e si mette in testa. Nel giro di due curve passa anche Dovizioso all'interno del francese. Marquez controlla dalla quarta posizione.

Le due Ducati ufficiali comandano lo gara, poi c'è la Yamaha del team Tech3 di Zarco e infine Marquez. Dopo la Honda di Pedrosa ci sono le altre due Ducati, le Pramac di Redding e Petrucci. Poi Pol Espargarò e Rossi.

Mancano otto giri dalla fine della corsa con Lorenzo e Dovizioso che si scambiano i giri veloci ma non le posizioni, Jorge ancora davanti ad Andrea. Sono due palle di fuoco che in questo momento stanno facendo la differenza. Dietro di loro Zarco ha un ottimo margine su Marquez, che alza bandiera bianca.

A moment for @lorenzo99 lets his teammate @AndreaDovizioso through to the lead 😮



The title is still on! #MalaysianGP pic.twitter.com/23FVq9qHOQ — MotoGP™🇲🇾🏁 (@MotoGP) October 29, 2017

Lorenzo rischia di finire in terra all'ultima curva del 15esimo giro. Dovizioso si mette in testa: finisse così sarebbero 21 i punti di distanza tra il Dovi e Marquez.

A moment for @lorenzo99 lets his teammate @AndreaDovizioso through to the lead 😮



The title is still on! #MalaysianGP pic.twitter.com/23FVq9qHOQ — MotoGP™🇲🇾🏁 (@MotoGP) October 29, 2017

Ultimo giro senza avversari per Andrea Dovizioso, che va a tagliare il traguardo per primo: è la sesta volta in stagione per il campione della Ducati. Applausi anche per Lorenzo e Zarco. Fuori dal podio Marquez.

The Championship isn't over! We would head to Valencia with 21 points in it if it stays like this! 💪#MalaysianGP pic.twitter.com/xGiZH1kEKy — MotoGP™🇲🇾🏁 (@MotoGP) October 29, 2017

Classifica piloti motomondiale