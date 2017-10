Bella sfida tra la squadra di Mendilibar e quella di Muniz. Dopo il doppio vantaggio ospite firmato Morales-Bardhi, nella ripresa rimonta basca grazie ad Arbilla e Charles.

24 minuti fa di Michele Pedrotti

La sfida di Ipurua tra Eibar e Levante finisce con un bellissimo 2-2. Dopo l'uno-due terribile valenciano nel primo tempo firmato Morales e Bardhi, nella ripresa il super gol di Arbilla ha riaperto il match, mentre a un quarto d'ora dalla fine ci ha pensato Charles a completare la rimonta.

Per i baschi un punto molto importante dal punto di vista mentale, nonostante salgano a sette le partite senza vincere in Liga. Per la squadra di Muniz terzo risultato utile consecutivo, ma questo campo rimane stregato: in quattordici incontri tra Liga e Segunda sette pareggi e altrettante sconfitte.

La cronaca di Eibar vs Levante

Parte spingendo forte l'Eibar, costringendo il Levante nella propria metà campo per tutta la prima parte di gara. Nonostante questo, però, i padroni di casa non creano molto e si rendono pericolosi soltanto con un mancino di Inui, bloccato da Raul Fernandez.

Al 35' arriva la beffa, perché alla prima occasione gli ospiti passano in vantaggio: bella imbucata di Ivi Lopez a pescare il taglio di José Morales, che a tu per tu con Dmitrovic non sbaglia. Per l'attaccante spagnolo si tratta di un gol dell'ex, in quanto ha giocato con i baschi nella storica stagione 2013-2014, quella della prima promozione in Liga.

Passano due minuti e i valenciani addirittura raddoppiano, sfruttando lo shock emotivo dei baschi dopo aver subìto il primo gol. Morales arriva in area di rigore partendo dalla destra, alza la testa servendo Bardhi che con il destro la mette dentro, complice anche un tocco di Lomban.

38' |0-2| En apenas tres minutos el Levante ha cogido dos goles de ventaja. Toca seguir. Goazen Eibar!!! #EibarLevante pic.twitter.com/MdDqlSltA7 — SD Eibar (@SDEibar) October 29, 2017

Nella ripresa la rimonta

Si rientra in campo e la partita si riaccende immediatamente, grazie al calcio di punizione battuto magistralmente da Arbilla che spezza il digiuno di gol dell'Eibar in Liga durato 4 partite, mentre l'ultimo (e unico) gol segnato in casa dai baschi risaliva addirittura al 15 settembre, quando un gol di Galvez stese il Leganes.

Il pubblico di Ipurua torna a spingere, ma il Levante non si scompone e rimane compatto non concedendo spazi agli avversari. Spazi che si aprono finalmente al 74': Inui entra in area sulla sinistra, calcia in porta trovando la risposta di Raul Fernandez ma sulla ribattuta sbuca Charles che fa 2-2 siglando così il suo secondo gol in campionato.