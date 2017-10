A partire dal 3 novembre gli appassionati si sfideranno nelle qualificazioni dalle quali usciranno i 32 partecipanti alla competizione finale di agosto.

55 minuti fa di Alessandro De Dilectis

Tutto pronto per il lancio dell’eWorld Cup, competizione mondiale che coinvolgerà gli appassionati di FIFA 18 di tutto il mondo. Addio, dunque, all’Interactive World Cup: il torneo internazionale si trasforma per garantire maggiore competitività, ma soprattutto per cercare di dare modo di partecipare al maggior numero possibile di amanti del gioco di calcio virtuale più famoso del mondo.

Out with the old, in with the new...



Welcome to the FIFA eWorld Cup! pic.twitter.com/ethY7hv1mz — FIFA eWorld Cup (@FIFAeWorldCup) October 27, 2017

Sono passati 13 anni dalla prima edizione della FIWC, l'EA Sports e la FIFA hanno deciso di lanciare una nuova competizione dedicata a FIFA 18 che si svolgerà ad agosto. Il 3 novembre, però, prenderà il via una lunga fase di qualificazione: la "EA Sports Fifa Global Series".

Decolleranno le qualificazioni, fondamentali per raggiungere il “mondiale”. La Fifa 18 Global Series, grazie allo sforzo di del colosso del gioco simulato e della Federazione internazionale di calcio, consegnerà i migliori 128 giocatori del globo: 64 per Playstation 4 e 64 per Xbox One. Quest’ultimi si daranno battaglia ai playoff, a giugno, e i migliori 16, per ogni console, avranno la possibilità di laurearsi campioni del mondo al grande evento live di agosto. Altri posti per la fase finali potranno essere raggiunti grazie a manifestazioni che procederanno su binari paralleli, come la “Last chance weekend”, la “League partners” e la “Licensed qualifying competitors”.

Il 3 novembre, dunque, inizierà la Road to eWorld Cup. Todd Sitrin, SVP e GM della Divisione Competitive Gaming di EA ne ha spiegato l’obiettivo:

In partnership con la FIFA, stiamo cercando di far crescere il framework competitivo attraverso la EA SPORTS FIFA 18 Global Series, tornei di caratura mondiale che conducono alla Road to FIFA eWorld Cup 2018. Il nostro obiettivo è quello di creare una rete che possa coinvolgere più concorrenti e fan come mai prima d’ora

FIFA and EA SPORTS™ announce first-ever EA SPORTS™ FIFA Global Series and FIFA eWorld Cup 2018 https://t.co/te1SN9kxaT — FIFA Media (@fifamedia) October 27, 2017

Oltre 256 giocatori saranno coinvolti nella prima fase, poi solo in 32 potranno giocarsi il titolo. Philippe Le Floc'h, Chief Commercial Officer della FIFA racconta i motivi che hanno portato alla creazione dell’evento dedicato al calcio virtuale: