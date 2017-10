Su Instagram il terzino del Genoa ha manifestato tutto lo sconforto per le offese che sta ricevendo dalla partita col Napoli: "Quanta cattiveria gratuita...".

La sua colpa? Aver segnato. Proprio così. Armando Izzo sta ricevendo insulti d'ogni tipo dopo la partita tra Genoa e Napoli in cui ha trovato la via della rete. Un gol inutile, vista la vittoria per 3-2 della squadra di Sarri, che però ha scatenato alcunti tifosi partenopei sui social. Lo rivela lo stesso Izzo con un posto su Instagram:

Sono giorni che continuano ad arrivarmi messaggi offensivi dalla gente della mia città. E questo perché ho fatto gol. Semplicemente sono un professionista e faccio sempre il mio dovere. Non ho esultato e non ho gioito, ho raccolto la palla e alzato le mani al cielo per dedicarlo al mio papà, e lo rifarei altre mille volte. Sono deluso e amareggiato per tanta cattiveria gratuita. Complimenti al Napoli, una grande squadra che gioca un grande calcio.

A testa alta,ma con la consapevolezza di dover migliorare ancora tanto ... Ieri eri in campo accanto a me papà,ti dedico tutto angelo mio..❤️😇#5 A post shared by ArmandoIzzoreal (@armandoizzoreal) on Oct 26, 2017 at 4:00am PDT

