78.328 spettatori sugli spalti, 200 Paesi collegati: a guardare la partita di San Siro in tribuna ci sarà anche Leonardo Bonucci.

5 condivisioni 0 stelle

2 ore fa di Luca Guerra

Anche quando non mette in palio la vetta della classifica o un titolo, Milan-Juventus è una partita in grado di calamitare le attenzioni di milioni di appassionati di calcio. Settecentotrenta, per l'esattezza: tanti saranno i telespettatori che comporranno l'audience della sfida in calendario questo pomeriggio a San Siro come primo anticipo dell'11ma giornata di Serie A.

Numeri da big match, attestati anche dal sold out sugli spalti di San Siro, dove saranno presenti 78.328 spettatori: in tribuna stampa sono stati accreditati oltre 250 giornalisti italiani e stranieri, ai quali vanno sommati più di 50 fotografi e 300 operatori tra tecnici audio e video. Non mancheranno tanti volti noti del mondo del calcio e dello spettacolo, snocciolati dal Milan in una nota ufficiale:

Tifosi d’eccezione saranno presenti in Tribuna Autorità come il ct della Nazionale Giampiero Ventura, accompagnato dal Team Manager azzurro Lele Oriali, il Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, Adriano Galliani e Ivo Ferriani, membro del Comitato Olimpico Internazionale.

Risponderanno presente all'appuntamento con la sfida di cartello dell'undicesimo turno di Serie A anche ex campioni e leggende del Milan come Franco Baresi, Filippo Galli, Daniele Massaro, Paolo Maldini, Pietro Vierchowod, Massimo Oddo, Mauro Tassotti, Christian Vieri, Angelo Carbone, Marek Jankulovski e Giuseppe Favalli. In campo, due squadre tra le quali lo spettacolo non è mai mancato. Per i bianconeri, un dato non benaugurante: l'ultima volta che la Juventus è rimasta a secco di gol in A risale al match della scorsa stagione proprio a San Siro contro il Milan, vinto per 1-0 dai rossoneri grazie alla rete di Locatelli.

Top ✋🏻 Goals #MilanJuve

🔴 Pippo ⚫ Locatelli ⚽ Dinho 🔴 Carletto ⚫ Sheva

🎥 They are just spectacular! pic.twitter.com/fVik5EcpwQ — AC Milan (@acmilan) October 28, 2017

Serie A, che numeri per Milan-Juventus: audience da 730 milioni di spettatori tv

Tra gli spettatori interessati sulle tribune dell'impianto sportivo milanese, un posto d'eccezione sarà riservato a Leonardo Bonucci: passato in rossonero durante la scorsa estate dopo sette stagioni e sei scudetti con la maglia della Juventus, il difensore centrale e capitano del Milan non potrà scendere in campo a causa dei due turni di squalifica rimediati per l'espulsione contro il Genoa di domenica scorsa.

Leonardo Bonucci era l'ex più atteso di Milan-Juventus: sarà assente per squalifica

Sugli spalti, quindi, sarà pienone. Quella in calendario questo pomeriggio sarà l’83esima sfida a San Siro tra le due squadre in Serie A: il Milan in questo caso conduce per 28 vittorie a 21, completano 33 pareggi. A pochi giorni da Halloween, i due allenatori studiano lo scherzetto: Vincenzo Montella sogna una vittoria che riporterebbe i rossoneri in quota europea, mentre Massimiliano Allegri e i suoi con una vittoria raggiungerebbero per una notte il Napoli in vetta alla classifica.