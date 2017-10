La Lazio non ci sta: dopo le furiose polemiche degli ultimi giorni sul comportamento di alcuni tifosi biancocelesti, il club capitolino annuncia di voler agire per vie legali nei confronti di chi, a suo avviso, ha leso la credibilità della società e del suo presidente.

Il riferimento è alle frasi attribuite a Claudio Lotito riguardanti la sua visita alla Sinagoga di Roma, dopo la diffusione delle immagini di Anna Frank attaccate nella curva dai tifosi laziali nella partita della 9a giornata di Serie A contro il Cagliari.

Il presidente della Lazio aveva già smentito la notizia secondo la quale avrebbe definito la visita da parte dei dirigenti biancocelesti "una sceneggiata" e nonostante sia stato diffuso anche un file audio che sembra confermare questa tesi, il club attualmente al terzo posto in Serie A ha annunciato che chiederà un risarcimento in tutte le sedi possibili.

L'annuncio è arrivato con un comunicato sul sito ufficiale della Lazio, che nella mattinata di oggi annuncia di aver già dato incarico ai propri avvocati per procedere nei confronti di chi ha danneggiato l'immagine del club e del presidente Lotito.

La S.S. Lazio ha dato mandato ai propri legali di procedere in tutte le sedi (penali e civili) per l'accertamento dei reati ed il risarcimento dei gravi danni patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla lesione della credibilità e del prestigio della Società quotata S.S. Lazio S.p.A. e del suo Presidente Dott. Claudio Lotito nei confronti dei soggetti, delle persone e delle testate giornalistiche, televisive e radiofoniche che hanno attribuito comportamenti, fatti, frasi ed interpretazioni in difformità da quelle realmente pronunciate e verificatesi.