Centoventi anni di storia sono un'occasione da celebrare adeguatamente. La Juventus, che in Italia per anzianità è seconda solamente al Genoa, li festeggerà il 1° novembre, per ricordare quando nell'autunno del 1897 (il club rossoblù invece era stato fondato nel 1983) vide la luce a Torino ciò che allora si chiamava "Sport Club Juventus".

Una società nata per via dell'iniziativa di un gruppo di studenti - tra cui i fratelli Eugenio ed Enrico Canfari - del liceo classico Massimo D'Azeglio. In quel momento è cominciata la gloriosa avventura del club italiano che all'interno dei nostri confini ha vinto più di ogni altro.

La Vecchia Signora che ancora oggi domina sul palcoscenico nazionale, come confermano gli ultimi sei campionati di Serie A consecutivi, e prova a dire la sua in campo internazionale, viste le due finali di Champions League nelle ultime tre edizioni. Nei suoi 120 anni ha collezionato 33 scudetti, 12 coppe Italia, 7 supercoppe italiane, 2 coppe intercontinentali, 2 coppe campioni, una coppa delle coppe, 3 coppe uefa e 2 supercoppe europee.

Una squadra che ha scritto pagine importanti di storia di questo sport e che si è sempre (o quasi) caratterizzata per quei due colori, semplici e basilari: il bianco e nero, a strisce verticali. Un vero e proprio marchio di fabbrica a partire dal 1903: in quell'anno infatti venne abbandonata la camicia rosa (che tendeva a scolorirsi troppo dopo i lavaggi) per adottare il nuovo design suggerito da Savage, un inglese membro della società, che cercò nel suo Paese un abbigliamento che fosse più resistente.

Lo individuò nei colori indossati dal Notts County - il bianco e il nero, appunto - una squadra per la quale tifava un suo grande amico. Così sono nate le divise attuali della Juventus, che per oltre un secolo hanno subito davvero poche variazioni nel nostro campionato di Serie A.

Per celebrare il compleanno, però, la società tornerà per una sola partita alle origini, quando quelle stesse bande verticali non andavano alla ricerca del giusto equilibrio che garantisse un marketing di alto livello. Semplicemente erano spesse e resistenti, come nella casacca evocativa che sarà utilizzata dai club bianconero in Serie A nella partita del 5 novembre con il Benevento. Questa è l'indiscrezione arrivata dal portale specializzato nell'anticipazione di divise, "Footy Headlines", che ha diffuso questa maglia della Juventus ispirata al passato, con righe bianconere molto larghe e senza sponsor, corredate solo dalle tre stelle sul cuore e il logo Adidas "nascosto" in basso a destra. Si tratta di un'edizione limitata, saranno messi in vendita appena 1897 modelli. Chi la volesse, dovrà fare davvero i salti mortali per averla.