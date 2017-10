Si parte subito con l'anticipo all'Adriatico: il programma si chiude lunedì con la sfida tra Perugia e Avellino.

0 condivisioni 0 stelle

7 ore fa di Marco Ercole

Si è appena conclusa la settimana piena, con tre impegni, che ha stravolto il normale programma della giornata della serie cadetta, e già i tecnici possono concentrarsi sul prossimo turno Serie B.

Anziché essere distribuiti dal venerdì al lunedì, ovviamente questi ultimi tre turni - dal decimo al dodicesimo - sono stati concentrati in massimo tre giorni ciascuno.

Un modo per consentire a tutte le squadre di avere più tempo a disposizione per riposare tra una giornata e l’altra, ma nel 13esimo si torna alla normalità: un anticipo il venerdì, la parte centrale al sabato pomeriggio, un posticipo la domenica e un altro il lunedì.

Prossimo turno Serie B: il Palermo da Zeman

Ma andiamo ad analizzare nel concreto il programma del prossimo turno Serie B, che si apre subito con il botto nell’anticipo di venerdì alle 20.30: Zdenek Zeman ospita a Pescara il suo Palermo.

È la città dove il boemo si trasferì in via definitiva nel 1968 quando in Repubblica Ceca scoppiò l'insurrezione politica che si tramutò nella famosa "Primavera di Praga”.

Ci penserà relativamente, Zeman, più impegnato nella ricerca di punti importanti contro la capolista della Serie B, in quell’Adriatico dove è arrivata la pesante sconfitta per mano del Brescia nell’ultima giornata.

#PalEnt, 1-0 all'intervallo: rivivi il primo tempo col nostro Live Match https://t.co/Nma3EDfcCq pic.twitter.com/qdIDPBL8sf — US Città di Palermo (@palermocalcioit) October 28, 2017

Il sabato pomeriggio della serie cadetta

Per quanto affascinante e potenzialmente da lotta promozione, la sfida tra il Pescara di Zeman e il Palermo è comunque solo l’antipasto del prossimo turno Serie B. Che proseguirà poi nella giornata di sabato con 8 partite alle 15. Il Venezia di Pippo Inzaghi sarà ospite del Brescia, ma il match clou è quello tra Frosinone e Parma.

Affascinante anche quello nel segno di Silvio Piola tra il Novara e la Pro Vercelli, così come lo scontro tra le due neopromosse Foggia e Cremonese.

Sfida d’alta quota a Salerno, con la Salernitana e il Bari che si affrontano da quarte in classifica a 19 punti. Due lunghezze più sotto c’è il Cittadella, che ospita la Ternana. Concludono il sabato pomeriggio le sfide tra Carpi e Ascoli, più Virtus Entella e Cesena.

I posticipi di domenica e lunedì

Restano a questo punto solo i due posticipi per concludere il programma del prossimo turno Serie B: il primo andrà in scena di domenica alle 17.30 al Castellani, dove l’Empoli ospita lo Spezia per continuare la sua corsa promozione.

Poi c’è quello del lunedì, con il Perugia rivitalizzato dalla cura Breda che se la vedrà al Renato Curi con l’Avellino.

La classifica