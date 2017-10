La domanda è solo una: cosa ha colpito l'aereo dei Thunder mentre era in volo da Minnesota a Chicago? Un passo indietro. Dopo la sconfitta contro i Wolves (119-116), la franchigia NBA dell'Oklahoma si è imbarcata per far ritorno a casa.

Durante il volo però qualcosa è andato storto. Un forte boato ha messo in apprensione staff e giocatori, che una volta rimessi i piedi a terra sono riusciti a capire da cose fosse stato provocato. La parte anteriore del mezzo era visibilmente danneggiata, il sospiro di sollievo è stato lunghissimo.

"Quale animale o cosa viaggia alla stessa altezza di un aereo e può causare questo?", si chiede su Twitter lo spagnolo Abrines. C'è poi chi, come Steven Adams, tira in ballo la NASA: "Abbiamo avuto un volo difficile, a dire poco. Cosa è stato?".

Hey @NASA @neiltyson @BillNye

We had a rough flight to say the least.



30000 feet in the air.

Flying to chicago.



What caused this? pic.twitter.com/uEVrEm7noi