Lo spagnolo della Honda è un proiettile in Malesia, alle sue spalle Zarco e il Dovi. Apre la seconda fila Valentino Rossi, solo settimo tempo per Marquez, caduto in Q2.

33 condivisioni 0 stelle

2 ore fa di Daniele Rocca

Fuochi d'artificio nelle prove ufficiali di Sepang. Sul circuito malese la pole position va a uno strepitoso Dani Pedrosa che strappa letteralmente di mano a Dovizioso prima e Zarco poi la prima casella. Sarà lui con la Honda numero 26 a partire davanti a tutti domani, con il francese e l'italiano alle sue spalle. Aprirà la seconda fila Valentino Rossi, che per un momento aveva sperato nel colpaccio. Solo settimo Marc Marquez, scivolato in Q2, preceduto dai connazionali Vinales e Lorenzo. Terza fila completata dalle due Suzuki di Rins e Iannone.

MotoGP: Rins ed Espargarò in Q2

La pioggia del venerdì lascia spazio al sole del sabato. Le prove ufficiali posso partire con la Q1 formata dai piloti di seconda fascia, nessun big. Telecamere puntate su Danilo Petrucci, che però non riesce a essere tra i primi due al termine della sessione e viene eliminato.

Vanno avanti Alex Rins e Pol Espargarò. Per il pilota della Suzuki è una prova di forza, dimostrando che il ritrovato feeling con la moto. Mentre lo spagnolo della KTM si rende protagonista di una brutta scivolata al termine della Q1 che ne compromette la seconda parte di prove ufficiali.

It's a quick dash back to the pits for Pol after this crash on his final lap in Q1! Eeek 😬 #RiderOK#MalaysianGP pic.twitter.com/9dLGbECCB4 — MotoGP™🇲🇾🏁 (@MotoGP) October 28, 2017

Pedrosa in pole position a Sepang

Subito un colpo di scena nella Q2. Caduta di Marquez al primo giro lanciato, perde l'anteriore all'ingresso della curva che lo avrebbe portato sul rettilineo finale. Ne approfittano i suoi avversari. Lorenzo è il primo a scendere sotto il muro dei due minuti, ma è solo l'inizio.

🏁 #MotoGP Q2



WHAT a session - pole lap, pole lap, pole lap, pole lap!



PEDROSA takes pole position from Zarco, Dovi & Rossi! #MalaysianGP pic.twitter.com/FhUd8Eyo4o — MotoGP™🇲🇾🏁 (@MotoGP) October 28, 2017

Al rientro in pista con la gomma morbida i tempi si abbassano. Zarco si prende la pole provvisoria, da dietro arriva Valentino Rossi a strappargliela. Non hanno fatto i conti con Dovizioso che sulla bandiera a scacchi è il più veloce di tutti. Andrea esulta, la pole sembra sua. Invece all'ultimo giro buono è Pedrosa a prendersi la prima casella, con Zarco che costringe il Dovi al terzo posto. Settimo tempo per Marquez, scalzato da Lorenzo.

It's the penultimate round of 2017 - the #MalaysianGP!🇲🇾🏁



Can you take the heat?🔥 pic.twitter.com/EyyJyvgKHH — MotoGP™🇲🇾🏁 (@MotoGP) October 25, 2017

Classifica piloti motomondiale