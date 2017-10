Doppietta di Cavani e autorete di Dante: la squadra di Emery strapazza il Nizza e sale a quota 29 punti. Quarta sconfitta di fila per i rossoneri a +1 sulla zona retrocessione.

2 ore fa

Paris Saint-Germain sempre più su, Nizza a picco. Nell'anticipo dell'11esima giornata di Ligue 1 la squadra di Emery s'impone con un netto 3-0 sui rossoneri di Emery. Decidono la doppietta di Cavani - arrivato a quota 11 reti in campionato - e l'autogol di Dante. Il Psg è sempre primo con 29 punti, situzione delicata invece per il Nizza che dopo la quarta sconfitta di fila è 14esimo a 10 punti, appena uno in più sulla zona retrocessione.

