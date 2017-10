Succede tutto nel secondo tempo. I colchoneros vanno in vantaggio, ma l'attaccante colombiano firma il pareggio e salva i suoi a 10 minuti dalla fine.

48 minuti fa

Il sabato di Liga regala un punto ad Atlético Madrid e Villarreal. Al Wanda Metropolitano finisce 1-1 dopo le due fiammate del secondo tempo. Correa porta in vantaggio la squadra di Simeone, ma Bacca firma il pareggio a pochi minuti dalla fine.

Liga, il Villarreal scampa il pericolo

I colchoneros puntano al momentaneo sorpasso ai danni del Real Madrid, il Sottomarino Giallo ha l'obiettivo di irrompere tra le prime quattro. Bacca è il più attivo tra gli ospiti, ma il primo tentativo è troppo debole e il secondo è stoppato dalla difesa. L'Atlético Madrid risponde con Correa e Griezmann: Mariano Barbosa prima para comodamente, poi controlla la traiettoria imprecisa del francese. Gli ultimi minuti del primo tempo sono i più accesi. Un salvataggio sulla linea nega il vantaggio a Saúl Ñíguez, poi lo stacco di Godín trova la deviazione del portiere. Il Villarreal si salva e va al riposo sullo 0-0.

L'Atlético si illude, Correa non basta

Anche nella ripresa le due squadre impiegano qualche minuto a carburare, ma l'Atlético Madrid lo fa nel migliore dei modi. Griezmann prolunga un cross di Filipe Luís, Correa brucia Jaume Costa e batte Mariano Barbosa sul primo palo. L'1-0 fa gioire il Wanda Metropolitano e il Villarreal rischia di sparire dal campo: Gameiro si trova a tu per tu col portiere, che però si oppone ed evita il raddoppio. Nel momento di maggiore difficoltà, però, c'è la zampata di Bacca. Corner di Samu Castillejo, il colombiano anticipa tutti con uno stacco di testa e batte Oblak. Il pareggio scoraggia la squadra di Simeone, che prova a reagire con Griezmann e Juanfran, ma non c'è più tempo per tornare in vantaggio.

Pareggio pieno di rimpianti per l'Atlético Madrid, che aggancia provvisoriamente il Real al terzo posto. Un punto guadagnato, invece, per il Villarreal, che impone ai colchoneros il secondo 1-1 consecutivo al Wanda Metropolitano, dopo quello contro il Barcellona.