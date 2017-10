La doppietta di Higuain consegna ai bianconeri vittoria e temporaneo primo posto alla pari con il Napoli: partenopei in campo domani, lunedì tocca all'Inter.

un'ora fa di Luca Guerra

Due reti di Gonzalo Higuain, arrivato a quota 101 centri in Italia, e la Juventus supera a domicilio il Milan sul terreno di gioco di San Siro. Partita equilibrata nel primo tempo, con il numero 9 argentino che sblocca i giochi su iniziativa di Dybala e rossoneri che possono recriminare per una clamorosa traversa centrata da Kalinic. Nel secondo tempo, gli uomini di Massimiliano Allegri gestiscono il vantaggio e raddoppiano ancora su una perla di Higuain, bravo a uccellare Rodriguez con una finta e battere Donnarumma con un destro di estrema precisione.

Il 2-0 in favore dei bianconeri a Milano permette alla Juventus di agganciare temporaneamente il Napoli in vetta alla classifica Serie A con 28 punti all'attivo: un parziale figlio di 9 vittorie, un pareggio e una sconfitta per i detentori del titolo di campioni d'Italia. Lo score del team allenato da Maurizio Sarri, ancora imbattuto in campionato, è invece di nove successi e un segno X. Domani pomeriggio, alle 15, Insigne e compagni avranno la possibilità di tornare soli alla guida della Serie A, ospitando in casa un Sassuolo in crisi d'identità.

In terza piazza in classifica Serie A, al momento c'è l'Inter, a quota 26 punti: i nerazzurri di Luciano Spalletti chiuderanno l'11a giornata, ospiti del Verona nel posticipo di lunedì sera al "Bentegodi". Aprirà invece la domenica di calcio la Lazio, oggi quarta a quota 25 punti: alle 12.30 Immobile e compagni giocheranno sul terreno di un Benevento ancora a secco di punti. In caso di vittoria, i biancocelesti aggancerebbero la Juventus a 28.

Classifica Serie A: Juventus in vetta con il Napoli

Il Milan, invece, resta fermo a quota 16 punti, distante oggi nove lunghezze dal quarto posto: i rossoneri dovranno confidare in un buon risultato da Roma-Bologna, in programma alle 20.45 questa sera allo stadio Olimpico. Domenica alle 15, oltre alla sfida di Napoli, fischio d'inizio per altre quattro partite: punti preziosi per la zona salvezza in palio in SPAL-Genoa, mentre la Fiorentina cerca di proseguire la sua risalita a Crotone. Incroci pericolosi in Sampdoria-Chievo e Udinese-Atalanta. Posticipo domenicale alle 20,45 con Torino-Cagliari. Solo nella tarda serata di lunedì si avrà un chiaro quadro della classifica Serie A dopo 11 turni.