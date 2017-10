Si rinnova la sfida tra bomber nell'11esima giornata: Higuain segna una doppietta contro il Milan e sale a 6, il capolista Immobile affronta il Benevento. Icardi va a Verona.

4 ore fa

Il capolista della classifica marcatori Serie A è sempre lui, Ciro Immobile, che ha segnato sin qui 13 gol. Dopo aver esultato ben sette volte in quattro partite, nell'ultimo turno contro il Bologna l'attaccante biancoceleste si è ricordato cosa vuol dire restare a secco. Non che le occasioni gli siano mancate, anzi: il bilancio contro i felsinei è stato di un rigore sbagliato e due pali colpiti. L'occasione di riprendere subito la marchia è ghiottissima: la Lazio farà infatti visita al Benevento ultimo in classifica con zero punti.

A 11 reti, sul secondo gradino della classifica marcatori Serie A, troviamo l'accoppiata argentina formata da Icardi e Dybala. Il primo giocherà a Verona contro l'Hellas nel Monday Night, il secondo è già sceso nel big match di San Siro contro il Milan senza trovare la via della rete. L'ha invece trovata uno straordinario Gonzalo Higuain, autore della doppietta che ha fissato il risultato sul 2-0 per la Juventus. Il Pipita ha raggiunto quota 6 in questo campionato, ma il traguardo che va evidenziato è un altro: sono 101 le reti segnare in Serie A dall'ex Napoli.

Al terzo posto della classifica marcatori Serie A, con 9 centri, c'è Dries Mertens, reduce dalla doppietta messa a segno a Marassi contro il Genoa. A 7 c'è Dzeko che se la vedrà con la difesa del Bologna. Sono due i giocatori a quota 6: Fabio Quagliarella e Cyril Thereau, quest'ultimo fuori causa per un problema muscolare.

Classifica marcatori Serie A