Bundesliga, Borussia Dortmund in crisi (giallo)nera: l'Hannover vince 4-2

Demirbay sblocca il match e illude Nagelsmann, poi Hazard, Ginter e Vestergaard firmano la rimonta. Il Gladbach sale a quota 17 punti e supera in classifica proprio l'Hoffenheim.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK