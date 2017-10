La grande boxe è solo su FOX Sports: stasera dalle 20.30, sul canale 205 di Sky, la riunione allo stadio di Cardiff culminerà con Anthony Joshua vs Carlos Takam.

11 minuti fa

Al Principality Stadium di Cardiff (ex Millennium Stadium) sono stati venduti più di 70mila biglietti per il ritorno sul ring di uno dei migliori pugili in attività, il colosso inglese Anthony Joshua, 19 match tutti vinti per KO.

L’oro olimpico di Londra difende le cinture mondiali IBF e WBA dei pesi massimi contro il francese Carlos Takàm. L'appuntamento è dalle 20.30 su FOX Sports Plus, canale 205 di Sky. La telecronaca sarà a cura di Mario Giambuzzi e Alessandro Duràn.

