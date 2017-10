I giallorossi continuare la rincorsa ai primissimi posti, il Bologna vuole ripartire dopo due KO consecutivi

Chi è davanti va veloce, eccome. La Roma lo sa bene e per questo è costretta a trovare il giusto equilibrio tra forze e concentrazione: il Bologna non è un avversario da sottovalutare, nonostante gli ultimi due KO di misura con Lazio e Atalanta, ma martedì arriva il Chelsea per la quarta giornata di Champions League. Dall'altra parte della barricata, Donadoni è costretto a fare i conti con tanti infortuni: ecco le scelte dei due allenatori.

Le probabili formazioni di Roma-Bologna

Nelle probabili formazioni di Roma-Bologna, Di Francesco è costretto a cambiare qualcosa rispetto alla partita contro il Crotone: martedì all'Olimpico arriva il Chelsea, e ci si gioca il passaggio agli ottavi. Dovrebbero scendere in campo De Rossi, Strootman e Pellegrini al posto di Gonalons, Gerson e Nainggolan. Se sarà scelto Peres come terzino destro, Florenzi dovrebbe avanzare e prendere il posto di uno tra Perotti e El Shaarawy.

ROMA (4-3-3): Alisson, Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Pellegrini De Rossi, Strootman, El Shaarawy, Dzeko, Perotti. Allenatore: Di Francesco

L'ultimo infortunio in casa Bologna è quello del portiere Mirante: prenderà il suo posto Da Costa. La linea difensiva sarà composta da Krafth, Helander o De Maio, Gonzalez e Masina. In avanti Di Francesco e Verdi faranno da supporto all'unica punta Mattia Destro.

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa, Krafth, Helander, Gonzalez, Masina, Nagy, Pulgar, Poli, Di Francesco, Destro, Verdi. Allenatore: Donadoni

