Si chiama Nike Ordem 5 Hi-Vis Serie A TIM Official Ball e debutterà in occasione del big match dell'undicesima giornata tra Milan e Juventus.

1 condivisione 0 stelle

6 ore fa

Nike e Lega Serie A hanno alzato il sipario sul pallone ufficiale della stagione invernale 2017-2018. Si chiama "Nike Ordem 5 Hi-Vis Serie A TIM Official Ball" e rotolerà per la prima volta sul prato verde sabato 28 ottobre a San Siro, in occasione del big match dell'undicesima giornata tra il Milan di Montella e la Juventus di Allegri.

Come ormai consuetudine ogni anno, quando si avvicina l'inverno, Serie A e Nike introducono il pallone ad alta visibilità per migliorare la performance delle squadre. Non solo in Italia: Nike Ordem 5 Hi-Vis sarà utilizzato anche in Premier League e Liga.

Classifica Serie A