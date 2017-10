I rossoneri per risalire la china e dare seguito al 4-1 sul Chievo, gli uomini di Allegri per tenere il passo di Napoli e Inter

Milan e Juventus apriranno a San Siro l'undicesima giornata della Serie A: l'appuntamento è per sabato 28 ottobre alle 18. Le due formazioni sono entrambe reduci da una vittoria: i rossoneri hanno battuto 4-1 il Chievo al Bentegodi, dopo un digiuno di successi in questo campionato che durava da 4 turni, i bianconeri hanno superato la SPAL con lo stesso risultato, centrando per l'ottava volta i tre punti in stagione.

Nove i punti che separano le due squadre in classifica, e Montella non è intenzionato a perdere ulteriormente terreno sul gruppo delle prime: la Roma al quarto posto è lontana 5 lunghezze.

Stesso discorso, ma con motivazioni dal sapore di Scudetto, per Allegri: Inter, e soprattutto Napoli, viaggiano a ritmi vertiginosi, e almeno sulla carta hanno un impegno più facile rispetto ai bianconeri.

Probabili formazioni Milan-Juventus

Per il Milan confermata la difesa a tre, nonostante l'assenza di Bonucci: Musacchio, Romagnoli, Zapata. A centrocampo Suso e Calhanoglu saranno affiancati dagli esterni Borini e Rodriguez. In avanti Kalinic.

MILAN (3-4-1-2): Donnarumma, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez, Abate, Kessié, Biglia, Borini, Suso, Calhanoglu, Kalinic. Allenatore: Vincenzo Montella

Probabili formazioni di Milan-Juventus: Allegri schiererà il consueto 4-2-31: nel reparto arretrato tornano Buffon in porta e Chiellini in difesa. Completano la linea Alex Sandro, Barzagli e Lichtsteiner. A centrocampo, davanti a Pjanic e Khedira, Mandzukic, Dybala e Cuadrado. Unica punta, Gonzalo Higuain.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon, Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuain. Allenatore: Massimiliano Allegri

Serie A, il tabellone dell'11^ giornata

Dopo aver letto le probabili formazioni di Milan-Juventus, è tempo di approfondire il resto del tabellone. La sfida di San Siro è solo l'antipasto dell'undicesima giornata di Serie A: sabato alle 20.45 la Roma ospita il Bologna all'Olimpico. Domenica, dopo il lunch-match tra Benevento e Lazio, scendono in campo il Napoli (contro il Sassuolo al San Paolo), la Sampdoria (in casa contro il Chievo) e l'Atalanta a Udine. Il posticipo serale sarà Torino-Cagliari. Chiudono il tabellone, lunedì alle 20.45, Verona e Inter, di scena al Bentegodi.