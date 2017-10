Il divorzio fra il club e lo sponsor tecnico tedesco è ufficiale. Ecco come potrebbe essere la nuova maglia griffata Puma, in pole position, oppure Umbro, Nike o Kappa.

di Alberto Casella

Il connubio fra Milan e Adidas è nella storia. Intere generazioni di tifosi abbinano al rossonero l'azienda delle tre strisce. Del resto non potrebbe essere diversamente: in 40 anni di sponsorizzazione tecnica, di cui 38 trascorsi in Serie A, per 25 campionati il club è stato vestito dall'azienda tedesca.

Adidas fu il primo sponsor tecnico a griffare le maglie rossonere. Era il 1978, ma nella stagione successiva il club uscì stritolato dall'inchiesta sul Totonero: declassato dal terzo al quindicesimo posto del nostro massimo campionato, retrocesse in Serie B.

A sponsor fuggiti, la resurrezione dalla serie cadetta avvenne con la griffe "Linea Milan". Dopo l'altra retrocessione del 1982, stavolta sul campo, il club trovò l'abbinamento con Ennedue. Immediato il ritorno nella massima serie e la fiducia dello sponsor venne premiata anche con la successiva vittoria della Mitropa Cup. Dopo due brevi esperienze con i marchi RollyGo e Gianni Rivera, fra il 1986 e il 1990 la società di affidò a Kappa, prima di tornare ad Adidas che, fatta eccezione per il lustro 1993-98 griffato Lotto, l'ha vestita fino a oggi.

Serie A, Milan e l'addio ad Adidas

Con Adidas il Milan ha vinto numerosi trofei, fra cui 6 campionati di Serie A, compreso quello della stella nel 1979, e due Champions League, entrambe nel terzo millennio. Ora la storia d'amore è alla frutta, l'addio è stato annunciato e - se in un primo tempo si era parlato di Umbro mentre ora in pole position sembra esserci Puma - non si conosce ancora ufficialmente lo sponsor tecnico che vestirà i giocatori rossoneri a partire dalla prossima stagione.

L'ultimo trionfo europeo del Milan griffato Adidas: la Champions League 2006-07

Come sarà la prossima maglia?

Come sarà dunque la prossima maglia del Milan in Serie A e, come si augurano i tifosi, in Europa? Il sito Footy Headlines ha pubblicato i layout creati dal designer Franco Carabajal con le possibili combinazioni dei colori rossoneri con quattro dei maggiori marchi tecnici mondiali: Puma, appunto, Umbro, Nike e Kappa. Votate la vostra soluzione preferita fra le prime due.