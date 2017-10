I suggerimenti per il centrocampo e l'attacco: davanti puntiamo su Nani nonostante la probabile panchina. Poi Ljajic e Lapadula, a centrocampo Baselli, Jankto e Nalini.

2 ore fa di Carlo Roscito

Il tempo stringe e questo articolo è per voi che non avete ancora iniziato a studiare la formazione per la prossima partita di Fantacalcio. L'11esimo turno della Serie A si avvicina, il turno infrasettimanale è alle spalle e dovete farvi trovare pronti per l'imminente week-end di calcio.

In un altro articolo vi abbiamo già ricordato il programma della giornata e consigliato su quali portieri e difensori puntare. Perché un bonus inaspettato dal reparto arretrato sarà sempre la cosa più irritante per il vostro avversario.

In questo pezzo, invece, vi suggeriamo i calciatori offensivi da schierare: centrocampisti e attaccanti. E come al solito cercheremo di evitare nomi banali, scontati, come per esempio Immobile (al momento capocannoniere della Serie A con 13 gol, seguito da Icardi e Dybala con 11) contro il Benevento, ultimo in classifica con la bellezza di... 0 punti.

Pianeta Fantacalcio, 11a giornata: i consigli sui centrocampisti e gli attaccanti

Iniziamo dai centrocampisti, quindi, quasi sempre decisivi nel Fantacalcio. Ecco i nostri 3 suggerimenti: Baselli, Jankto e Nalini. Partiamo dal primo, impegnato con il Torino in casa contro il Cagliari. Finora, è vero, ha rimediato più cartellini gialli (3) che realizzato gol (1 soltanto contro la Samp), ma pensiamo che possa essere il turno giusto per rivederlo nel tabellino dei marcatori.

Il secondo è Jankto, protagonista bianconero in Udinese-Atalanta. Il ceco è uno che ha il vizietto di buttarla dentro, da quando è in Italia ha siglato 6 reti in 32 partite. Un'ottima media. Insomma, senza dubbio un centrocampista da Fantacalcio. Il terzo è Nalini del Crotone, che domenica alle 15 ospiterà la Fiorentina allo Scida. L'esterno di Nicola, esploso nel finale della scorsa stagione nell'incredibile rimonta-salvezza, è a secco in questo campionato. Verrà impiegato titolare contro i viola, potrebbe essere uno dei pericoli maggiori per la difesa di Pioli.

I bomber da schierare

E ora le bocche da fuoco. Neanche troppo visti i nomi che vi stiamo per consigliare: Ljajic, Nani e Lapadula. In totale, messi insieme, fanno 3 gol... tutti timbrati dall'attaccante-trequartista granata. Gli altri due devono ancora sbloccarsi: anche per loro potrebbe essere arrivato il momento di cancellare quello 0.

Nani, con ogni probabilità, partirà dalla panchina nella trasferta di Benevento. Ma a Bologna, entrato a 17' dalla fine, ha dimostrato di essere in netta ripresa. Le sue qualità tecniche non sono in discussione, domenica gli potrebbe bastare uno scorcio di match per trovare la via del gol. Insomma, anche se nelle probabili formazioni della Lazio verrà dato come riserva di Luis Alberto, schieratelo lo stesso. Chiudiamo con Lapadula, in ballottaggio con Galabinov per la maglia da titolare: ha sfiorato l'eurogol con il Napoli, contro la SPAL ci aspettiamo sia la volta buona...