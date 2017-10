Abbiamo provato ad anticipare la grande sfida di domenica in Bundesliga

8 ore fa

Sabato alle 18.30 in Bundesliga va in scena la grande sfida tra Bayern Monaco e Lipsia: divise da un solo punto in classifica, entrambe scenderanno in campo per cercare la vittoria. La sfida è apertissima, e l'esito è incerto. Abbiamo provato a simulare la gara alle prese con joypad e console. Come è andata a finire? La previsione per questo weekend, si riveleranno azzeccate?

Bayern Monaco-Lipsia (quella vera) su FOX Sports

Bayern Monaco vs Lipsia

Sabato 28 ottobre alle 18.30

FOX Sports (CH 204)

