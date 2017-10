Nell'andata dei sedicesimi di Coppa del Re, i Blancos si impongono 2-0 in casa del Fuenlabrada grazie a due discussi penalty. Il ritorno il 29 novembre al Bernabeu.

Due rigori, due gol, due espulsioni. Non è stata la passeggiata che si attendevano tutti, l'andata dei sedicesimi di finale di Coppa del Re. All'Estadio Fernando Torres, casa del Fuenlabrada (squadra di Segunda Division B, terza serie spagnola), servono due discussi penalty al Real Madrid per vincere 2-0.

Il primo, trasformato da Asensio, è stato assegnato al 62' per una trattenuta di Garcia su Hakimi iniziata fuori area. Il secondo, messo in rete da Lucas Vazquez all'80', provocato da un leggero contatto tra Candela e Theo Hernandez. Il ritorno del match è in programma il 29 novembre al Santiago Bernabeu.

Liga, 11esima giornata - Girona-Real Madrid: domenica 29 ottobre alle ore 16.15 su FOX Sports, canale 204 di Sky

