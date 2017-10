Immediata la reazione del premier spagnolo Mariano Rajoy: "Lo stato di diritto restaurerà la legalità in Catalogna". Convocato per le 19 il Consiglio dei ministri. La Liga attende.

un'ora fa

A scrutinio segreto il Parlamento catalano ha approvato la risoluzione che dichiara l'indipendenza unilaterale dalla Spagna e la costituzione della Repubblica catalana. Al voto - si legge su La Repubblica - hanno preso parte solo i partiti indipendentisti, mentre i popolari, socialisti e Ciudadanos hanno abbandonato l'aula prima della votazione che ha visto 70 favorevoli, 10 contrari e due schede bianche.

La reazione del premier spagnolo Mariano Rajoy non si è fatta attendere: "Lo stato di diritto restaurerà la legalità in Catalogna", le sue parole su Twitter. E alle 19 è stato convocato il Consiglio dei ministri per discutere dell'applicazione dell'articolo 155 della Costituzione che consentirà al Governo della Spagna di assumere il controllo diretto di una Comunità autonoma nel caso si rifiuti di rispettare leggi o Costituzione.

Uno scenario, questo, che coinvolge inevitabilmente anche il calcio e La Liga. Anche perché domenica alle 17.15 si giocherà all'Estadio Montolivi (in Catalogna) la partita tra Girona e Real Madrid, una sfida già data a rischio prima di oggi. Basti pensare che i Blancos non dovrebbero arrivare in città col pullman ufficiale per questioni di sicurezza. La Liga fa sapere che per il momento l'incontro è garantito e che non c'è rischio di rinvio.