Nonostante il ritardo di quasi due ore sulla scaletta, dovuto ad alcuni problemi tecnici riscontrati nella trasmissione in diretta su Twitter, si è svolto ieri nel tardo pomeriggio il sorteggio dei quarti di finale della Coppa di Lega inglese, rinominata di recente Carabao Cup per questioni di sponsorizzazione. La competizione, anche per questa stagione un'esclusiva di Fox Sports, è arrivata oramai alla sua fase conclusiva.

La probabilità di un big match era piuttosto alta, vista la presenza di 4 top club su 6 squadre. E infatti ci sarà il derby londinese tra Arsenal e West Ham. Gli Hammers sono reduci da un altro sentitissimo derby, giocato a Wembley contro il Tottenham e vinto in rimonta per 2-3 nonostante l'iniziale svantaggio di due reti maturato nella prima mezzora di gioco.

Il Leicester City affronterà invece al King Power Stadium il Manchester City, che in settimana ha faticato e non poco contro il Wolverhampton: lo 0-0 maturato al termine dei 120 minuti di gioco ha costretto gli uomini di Pep Guardiola alla lotteria dei rigori, dove Claudio Bravo si è esaltato e Aguero ha chiusi i conti con un dolce cucchiaio.

The #CarabaoCup Round Five Draw has finally taken place. Take a look at the pre-recorded video and see who your team got. pic.twitter.com/g6Tl9IxseK