Per battere la concorrenza di Manchester United e Real Madrid, la parola d'ordine è "fare presto": ecco perché i culé hanno già (ri)bussato alla porta degli agenti.

35 minuti fa di Stefano Fiori

Non c'è niente da fare, è un chiodo fisso. Chi, Coutinho? No, Antoine Griezmann. Proprio come il brasiliano, anche quello della stella dell'Atletico Madrid è uno dei nomi destinati ad animare il calciomercato del Barcellona del prossimo anno. Anzi, le grandi manovre blaugrana hanno già ripreso vigore, dopo il nulla di fatto della scorsa estate. Mundo Deportivo la chiama "Operación", come fosse una blitz da portare a termine senza fare rumore e nel minor tempo possibile. In effetti, è proprio così.

Un'operazione "encarrilada", secondo il quotidiano catalano: a buon punto, sulla buona strada, vicina alla svolta? Scegliete voi. Il concetto è questo: il Barça sta lavorando ai fianchi per sbaragliare la concorrenza - Manchester United e Real Madrid, mica due club qualunque - e arrivare a un'intesa di massima già nei prossimi mesi.

I Colchoneros, da parte loro, hanno da tempo messo in conto di poter perdere il loro attaccante simbolo. Se non fosse stato per il blocco del calciomercato, il Nazionale francese starebbe probabilmente già indossando un'altra maglia. Poi il patto tra il giocatore e la società rojiblanca: adeguamento dell'ingaggio, ma soprattutto clausola rescissoria raddoppiata a 200 milioni di euro. Al termine di questa stagione, la cifra per lo svincolo tornerà ai 100 milioni di partenza. Sempre tanti, ma decisamente più alla portata delle ricche pretendenti.

È un quadro che hanno ben presente dalle parti del Camp Nou: cento milioni possono spenderli loro, ma anche i Red Devils o i blancos. In buona sostanza, bisogna darsi una mossa. Ecco allora che - rivela Mundo Deportivo - i dirigenti del Barcellona hanno alzato la cornetta e telefonato agli agenti di Griezmann. Domanda (come ci piace immaginare che sia stata formulata): "Al vostro assistito intriga l'ipotesi di giocare accanto a Messi e Suarez?". Risposta: be', diciamo che ci possiamo ragionare. Ricostruzioni a parte, la replica incassata dai vertici blaugrana sarebbe stata positiva.

L'operazione sarebbe appunto "encarrilada". Un passo in avanti importante, ma niente trionfalismi: la concorrenza può controbattere in qualsiasi momento e, chissà, i 100 milioni potrebbe rappresentare una "semplice" base d'asta per assicurarsi il fuoriclasse classe 1991. Anche perché, non va trascurato, tra qualche mese ci saranno i Mondiali: sarebbe fondamentale chiudere ogni discorso prima che Antoine possa fare faville in Russia. Per capirci, il contrario delle prestazioni attuali.

Appena due gol in Liga, uno solo in Champions League: l'inizio di stagione di Griezmann non è di quelli propriamente indimenticabili. Una parte dei tifosi dell'Atletico ha iniziato a mugugnare per le polveri bagnate del francese, specchio della sterilità dell'attacco del Cholo Simeone: i Colchoneros hanno realizzato appena 4 reti nelle ultime 6 partite, un bottino che si è tradotto in una sola vittoria (contro il Celta Vigo). Che l'attaccante 26enne non stia segnando molto, però, al Barcellona interessa relativamente: le qualità dell'ex Real Sociedad sono fuori discussione. Probabilmente, potrebbe aver solo bisogno di cambiare aria. È quello di cui sono convinti in Catalogna: aggiungere Griez a Messi, Suarez e Dembelé è molto più che un'utopia da calciomercato.