Il bulgaro sostiene che i giovani idolatrano CR7 perché è un personaggio: "Cristiano è brillante, ma Messi è un giocatore più completo, è lui il migliore".

0 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Alberto Casella

Alle soglie dei 37 anni e di una dorata pensione, Dimitar Berbatov è intervenuto, nel corso di un'intervista a ESPNFC, sulla irrisolta e forse irrisolvibile questione se sia migliore Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. L'attaccante bulgaro gioca attualmente in India, nella squadra dei Kerala Blasters.

Compagno di squadra al Manchester United di CR7 nella stagione 2008-09, nella quale hanno vinto insieme Premier League e Coppa del mondo per club, Berbatov non ha dubbi sull'argomento:

Ronaldo è brillante, ma Leo è più il mio tipo di giocatore. Lui vede il gioco in modo straordinario. Può segnare, creare, è un calciatore completo, il migliore probabilmente.

Il bulgaro ha poi specificato di non essere in grado di dire con certezza se la Pulce sia il migliore di tutti i tempi, non avendo mai visto giocare Pelé, Maradona, Puskas o Di Stefano. Ma per quanto riguarda il calcio moderno ha una certezza: la sua preferenza è per l'argentino.

14 Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Chiudi 1 di 14

Berbatov: "Cristiano Ronaldo non è solo look e auto"

Berbatov, che in carriera ha militato anche nel Cska Sofia, nel Bayer Leverkusen, nel Tottenham e, dopo lo United, ha giocato con le maglie di Fulham, Monaco e Paok, ha però voluto sottolineare la sua ammirazione per Cristiano Ronaldo:

I giovani lo seguono e lo imitano per il suo look, i capelli, le auto sportive e i trucchi col pallone. Ma devono sapere quanto duramente si è applicato per diventare Cristiano Ronaldo, in allenamento e anche dopo l'allenamento. Perché lui voleva essere semplicemente il migliore.

17 Facebook Twitter Pinterest Cristiano Ronaldo posa con la Bugatti Chiron

Facebook Twitter Pinterest Ferrari F12 tdf

Facebook Twitter Pinterest Lamborghini Aventador LP 700-4 - 300mila euro

Facebook Twitter Pinterest Phantom Rolls-Royce - 370mila euro

Facebook Twitter Pinterest Ferrari 599 GTO - 360mila euro

Facebook Twitter Pinterest Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport - 2 milioni di euro

Facebook Twitter Pinterest Maserati Gran Cabrio - 130mila euro

Facebook Twitter Pinterest Porsche 911 Carrera 2 S Cabriolet - 95mila euro

Facebook Twitter Pinterest Audi Q7 - 50mila euro

Facebook Twitter Pinterest Ferrari 599 GTB Fiorano - 290mila euro

Facebook Twitter Pinterest Audi R8 - 140mila euro

Facebook Twitter Pinterest Porsche Cayenne Turbo - 90mila euro

Facebook Twitter Pinterest BMW M6 - 95mila euro

Facebook Twitter Pinterest Bentley GT Speed - 205mila euro

Facebook Twitter Pinterest Bentley Continental GTC - 185mila euro

Facebook Twitter Pinterest Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport - Cristiano Ronaldo 1

Facebook Twitter Pinterest Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport - Cristiano Ronaldo 2

Chiudi 1 di 17

"Messi è il migliore"

Messi però, per Berbatov, è un'altra cosa rispetto al portoghese, per visione di gioco e creatività:

Quando guardo il Barcellona in televisione e vedo Leo, c'è qualcosa che mi fa balzare dal divano e mi spinge a urlare: Messi, Messi!