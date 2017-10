FIFA 18, i migliori Under 21 da acquistare nella vostra carriera

Per quanto riguarda i passaggi, invece, quelli effettuati “alla cieca” saranno meno efficaci in termini di precisione e velocità : un altro passo verso la realtà, insomma.

Partiamo dalla 'Roja': nonostante la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia, gli utenti potranno usufruire delle divise ufficiali del Cile , cosa che finora, per una questione di diritti, non era possibile.

Dopo le prime due patch rilasciate a inizio mese, la EA Sports ha ufficializzato l'arrivo di un terzo aggiornamento di FIFA 18, disponibile entro le prossime due settimane per PlayStation 4 e Xbox One. Sono diverse le novità annunciate dalla società statunitense, le principali riguardano la nazionale cilena e la gestione dei passaggi.

