Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Rick #Karsdorp Leggi qui il bollettino medico https://t.co/P4hJtucckN pic.twitter.com/gHGVEHOk7i — AS Roma (@OfficialASRoma) October 26, 2017

Prosegue quinti "la maledizione del crociato" in casa Roma. Da quando il club è in mani americane, sono ben dodici gli infortuni di questo tipo accusati dai giocatori. Strootman e Florenzi si sono rotti il crociato due volte, Rüdiger, Capradossi, Ponce, Nura, Mario Rui, Emerson, Luca Pellegrini e Karsdorp una. Quest'ultimo dovrebbe rientrare tra 6 mesi.

A seguito dell’immediato sospetto clinico di compromissione legamentosa, il calciatore - recita il comunicato ufficiale della Roma - è stato sottoposto in nottata a un controllo strumentale che ha confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nel pomeriggio di oggi l’atleta sarà sottoposto a un controllo specialistico da parte del Prof. Mariani per pianificare l’iter terapeutico.

La prima partita da titolare di Rick Karsdorp con la maglia della Roma rischia di essere anche l'ultima. Almeno per quanto riguarda questa stagione. Il terzino olandese si è infatti seriamente infortunato nella partita contro il Crotone vinta 1-0 dai giallorossi. Il bollettino medico è impietoso, l'ex Feyenoord si è procurato la rottura del crociato del ginocchio sinistro (quello già operato in artroscopia era il destro).

