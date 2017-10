Per il big match di sabato con il Milan, la Juventus ritrova Mandzukic. Napoli e Inter confermano i titolarissimi per le partite contro Sassuolo e Verona.

Passato il turno infrasettimanale, sabato riparte subito il campionato ed è quindi tempo per i fantallenatori di pensare alle probabili formazioni Serie A. La 10a giornata ha lasciato tutto invariato nei piani alti, dato che tutte le grandi hanno portato a casa i 3 punti, anche se con un po' di sofferenza.

Fra sabato 28 e lunedì 30 ottobre si giocheranno tutte le partite dell'undicesimo turno, che si aprirà con il big match fra Milan e Juventus a San Siro. La capolista Napoli ospiterà il Sassuolo, mentre l'Inter seconda in classifica scenderà in campo al Bentegodi di Verona contro l'Hellas.

Per quanto riguarda le probabili formazioni Serie A, nella Juventus tornerà dalla squalifica Mario Mandzukic, mentre il Milan dovrà fare ancora a meno di Bonucci, squalificato per 2 giornate dopo l'espulsione nella partita col Genoa. Nonostante l'imminente turno di Champions, nel Napoli ci sarà poco turnover, mentre Spalletti confermerà i suoi titolarissimi. Nella Roma torna Bruno Peres dopo la rottura del crociato rimediata da Karsdorp.

Probabili formazioni Serie A e pronostici

Ecco allora le probabili formazioni Serie A per l'11a giornata di campionato, accompagnate come sempre dai sondaggi che vi permetteranno di fare i vostri pronostici per tutte le partite che si giocheranno fra sabato e lunedì.

Milan-Juventus, sabato ore 18:00

Milan (3-4-2-1): Donnarumma; Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Abate, Kessié, Biglia, Borini; Suso, Kalinic, Calhanoglu.

Squalificati: Bonucci.

Indisponibili: Calabria, Bonaventura, Conti.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Howedes, Sturaro, Pjaca, Benatia.

Roma-Bologna, sabato ore 20:45

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Fazio, Moreno, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Gerson; Under, Dzeko, Perotti.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Manolas, Emerson Palmieri, Karsdorp.

Bologna (4-3-3): Mirante; Krafth, Helander, Gonzalez, Masina; Nagy, Pulgar, Poli; Di Francesco, Destro, Verdi.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Donsah, Torosidis, Mbaye, Palacio, Taider.

Benevento-Lazio, domenica ore 12:30

Benevento (4-3-1-2): Brignoli; Venuti, Djimsiti, Antei, Letizia; Memushaj, Viola, Chibsah; Cataldi;Ciciretti, Iemmello.

Squalificati: Lucioni (per doping).

Indisponibili: Costa, D'Alessandro.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Virj, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Anderson, Basta, Palombi, Wallace.

Crotone-Fiorentina, domenica ore 15:00

Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Cecchierini, Simic, Pavlovic; Faraoni, Barberis, Mandragora, Rohden; Budimir, Nalini.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Tumminello, Kragl.

Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Eysseric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Thereau, Saponara

Napoli-Sassuolo, domenica ore 15:00

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Milik.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Sensi, Magnanelli, Missiroli; Berardi, Falcinelli, Politano.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Goldaniga, Adjapong, Dell'Orco, Letschert, Duncan.

Sampdoria-Chievo Verona, domenica ore 15:00

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Andersen.

Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Cesar, Tomovic, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pucciarelli, Stepinski.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

SPAL-Genoa, domenica ore 15:00

SPAL (3-5-2): Gomis; Oikonomou, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiavon, Viviani, Rizzo, Mattiello; Paloschi, Antenucci.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Meret, Grassi, Floccari, Della Giovanna.

Genoa (3-4-2-1): Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Bertolacci, Veloso, Laxalt; Rigoni, Taarabt; Galabinov.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cofie, Spolli.

Udinese-Atalanta, domenica ore 15:00

Udinese (4-4-2): Bizzarri; Larsen, Danilo, Adnan, Pezzella; Da Paul, Behrami, Barak, Jankto; Maxi Lopez, Perica.

Squalificati: Samir.

Indisponibili: Angella.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Cornelius.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Schmidt.

Torino-Cagliari, domenica ore 20:45

Torino (4-2-3-1): Sirigu; De Silvestri, N'Kolou, Moretti, Molinaro; Rincon, Baselli; Iago Falque, Ljajic, Niang; Sadiq.

Squalificati: Barreca.

Indisponibili: Belotti, Ansaldi, Lyanco, Obi.

Cagliari (3-5-1-1): Rafael; Ceppitelli, Pisacane, Capuano; Padoin, Ionita, Cigarini, Barella; Joao Pedro; Pavoletti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Deiola, Cossu, Cragno.

Hellas Verona-Inter, lunedì ora 20:45

Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; Romulo, Hertaux, Caracciolo, Suprayen; Verde, Fossati, Bessa; Cerci, Kean, Fossati.

Squalificati: Zuculini.

Indisponibili: Bianchetti, Caceres , F. Zuculini.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Vanheusden.

La classifica dopo 10 giornate