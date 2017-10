Buffon il primo nome per la porta nonostante Milan-Juventus, poi Sirigu e Strakosha. In difesa possibile bonus da De Silvestri, Danilo e uno tra Pezzella e Astori.

0 condivisioni 0 stelle

5 ore fa di Carlo Roscito

Avete vinto all'ultimo respiro per il gol al 95' di Pavoletti? Oppure avete perso per il rigore sbagliato da Immobile? Fa niente, lasciatevi tutto alle spalle perché nemmeno stavolta c'è il tempo per festeggiare o imprecare contro la sfortuna. Bisogna guardare avanti, alla prossima giornata: l'11a della Serie A, chissà quale del vostro Fantacalcio.

Soltanto i più bravi avranno fatto in tempo a fare l'asta quest'estate prima dell'inizio ufficiale del campionato. E allora prima dei consigli sui portieri e i difensori da schierare nel turno post-infrasettimanale, vi ricordiamo rapidamente il programma del week-end lungo (si concluderà soltanto lunedì sera).

Si parte sabato, alle 18, con la partita più attesa, quella a San Siro tra Milan e Juventus. Alle 20.45 l'anticipo serale tra Roma e Bologna: Di Francesco contro Di Francesco, il padre-allenatore che sfida il figlio-calciatore. Domenica il lunch match (12.30) tra Benevento e Lazio. Cinque gare alle 15: Crotone-Fiorentina, Sampdoria-Chievo, SPAL-Genoa, Napoli-Sassuolo e Udinese-Atalanta. Poi il posticipo serale tra Torino e Cagliari e il monday night, il giorno successivo, con l'Inter che fa visita al Verona.

Pianeta Fantacalcio, 11a giornata: che portieri e difensori scegliere?

Come al solito iniziamo con i consigli di Fantacalcio sui portieri. Il primo nome era il top in estate visti i risultati degli ultimi sei campionati: Gianluigi Buffon. La Juventus, al contrario delle scorse stagioni, non si sta dimostrando imperforabile ed è addirittura la quarta difesa del campionato (10 gol subiti) dopo Roma (5), Napoli (7) e Inter (7). Stavolta però, nonostante la gara complicata sulla carta, scommettiamo sulla sua imbattibilità a San Siro con il Milan.

Salvatore Sirigu, 30 anni, nel turno infrasettimanale ha subito 3 gol dalla Fiorentina

Gli altri due portieri che vi suggeriamo per l'11a giornata sono Sirigu e Strakosha. Momenti di forma completamente opposti: il granata, insieme a tutto il Torino, sta attraversando un periodo buio coinciso con l'infortunio in attacco di Belotti; il biancoceleste, invece, sta volando (nel vero senso della parola) con il terzo posto raggiunto dalla Lazio di Inzaghi (è stato inserito anche nella top11 del turno infrasettimanale, dove è stato superato solo da un autogol di Lulic). Vi ripetiamo i match che li vedranno protagonisti: Torino-Cagliari e Benevento-Lazio.

I consigli per il reparto arretrato

Lorenzo De Silvestri, 30 anni, esulta dopo il colpo di testa vincente con il Crotone

Ci sentiamo di proporre un altro calciatore di Sinisa Mihajlovic per il reparto arretrato: Lorenzo De Silvestri. Uno che arriva spesso sul fondo e che va saltare sempre sulle palle inattive a favore (a Crotone ne sanno qualcosa con il suo pareggio a tempo scaduto). Se lo avete in rosa, lasciate da parte i dubbi e schieratelo.

Germán Alejo Pezzella, 26 anni, finora un gol in campionato contro il Bologna

Se siete alla ricerca di un bonus a sorpresa, per noi potrebbe arrivare da uno dei due centrali della Fiorentina: Pezzella (German) o Astori. Entrambi, come De Silvestri, si presentano nell'area di rigore avversaria per dare una mano sui calci piazzari. Un +3 al Fantacalcio potrebbero regarvelo proprio in trasferta con il Crotone.

Danilo Larangeira, 33 anni, all'Udinese dal 2011 (217 partite, 9 gol)

L'ultimo nome che vi facciamo è quello di Danilo, centrale dell'Udinese. Stesso discorso fatto per i difensori precedenti: il suo stacco di testa potrebbe darvi soddisfazione nella partita casalinga con l'Atalanta. E speriamo di pescare anche stavolta il bonus-gol dal reparto arretrato: finora ci siamo riusciti con almeno una delle tre proposte di giornata (Kolarov e Skriniar).