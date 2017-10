Lo rivela l'ex attaccante del Villarreal: "Avanti con speranza e fiducia". Presto l'intervento chirurgico: "Ha il nostro sostegno", il commento di van Gool, dg del club.

58 minuti fa di Carlo Roscito

Una notizia che ha colpito Fran Sol, il Willem II, l'Eredivisie e di conseguenza tutto il mondo del calcio. Fran Sol sarà costretto a fermarsi a causa di un tumore a un testicolo. Lo stesso 25enne attaccante spagnolo, passato nel 2016 al Willem II dal Villarreal, ha spiegato le motivazioni del suo imminente stop.

Fran Sol (nome completo Francisco Sol Ortiz) nella stagione in corso ha già realizzato 6 gol (e 1 assist) in 9 presenze di Eredivisie. E anche ieri in Coppa d'Olanda, nella sfida casalinga con l'Heerenveen, ha timbrato il cartellino: 2-1 con rete decisiva al minuto 61.

Un caso che riporta alla mente quanto successo in Serie A con Francesco Acerbi: nel 2013, al difensore del Sassuolo, durante le visite mediche d'idoneità di luglio, venne diagnosticata la stessa problematica. L'ex Chievo e Milan fu operato d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano, venne dimesso il giorno successivo e riuscì a debuttare il 15 settembre con quella che è ancora la sua squadra attuale (Verona-Sassuolo 2-0)

Eredivisie: Fran Sol del Willem II ha un tumore a un testicolo

Francisco "Fran" Sol Ortiz, 25 anni, sarà operato per un tumore a un testicolo

Fran Sol si sottoporrà a intervento chirurgico per il tumore al testicolo. L'attaccante, in un messaggio toccante, esprime ottimismo e ringrazia la vicinanza del Willem II:

Stiamo conducendo la ricerca con speranza, energia e fiducia. Speriamo che tutti rispettino la nostra famiglia e le nostre condizioni salute. Per questo motivo abbiamo bisogno di un periodo di riposo. Per noi è molto importante il supporto che stiamo ricevendo dal club. Vogliamo ringraziare tutti per questo...

Francisco "Fran" Sol Ortiz, 25 anni, in azione con la maglia del Villarreal

Pronta anche la risposta di Berry van Gool, direttore generale del Willem II, quindicesimo in classifica dopo 9 giornate di Eredivisie. Il club chiarisce che non farà mancare il proprio sostegno a Sol durante questo periodo complicato della sua vita e carriera:

Siamo sconvolti da questa notizia. Vogliamo fare forza a Fran e a tutta la sua famiglia. Non appena avremo maggiori informazioni sulla sua salute, ve le comunicheremo.

Sol è il capocannoniere della squadra con 6 centri. Non bastano: ora deve segnare il suo gol più importante...